Hevosmies Aki Elo on ollut reissun päällä kohta 30 vuotta – yksi asia on jäänyt kaihertamaan

Aki Elon albumi

Aki Elo (oik.) ja Jorma Kontio kuuluvat niihin suomalaislähtöisiin raviammattilaisiin, jotka ovat nähneet maat ja mannut lajin parissa.

Riistavedeltä lähtöisin oleva Aki Elo on tehnyt pitkän työrupeaman hevosten parissa ulkomailla. Ensi kosketuksensa hevosiin hän sai 10-vuotiaana mentyään naapurin kaverin kanssa läheiselle tallille hevosia katsomaan. Tämän jälkeen uravalinta Akin osalta olikin melko lailla sementoitu.

"20-vuotiaana oli kova polte nähdä ulkomaista raviurheilua, ja ensimmäiseksi työpaikaksi Suomen rajojen ulkopuolella muodostui Mikko Mannisen valmennustalli Hollannissa”, Aki kertoo.

Hollannissa vietetyn ajanjakson jälkeen oli aika suunnata rapakon taakse jenkkeihin, jossa työnantajina ovat olleet eturivin valmentajista muun muassa Jimmy Takter, Per Henriksen sekä Per K Eriksson.

"Yhteensä olin USA:ssa noin 14 vuotta, kahdessa eri pätkässä. Kyllähän kaikilta huippumiehiltä jotakin oppia jää käteen. Suurimman vaikutuksen opetusmestarina ja hevosmiehenä jenkeissä teki kuitenkin Jimmy Takter. Hänen työnjohtotaitonsa sekä hevosenlukutaito on aivan omaa luokkaansa, ja kyllähän Jimmyn saavutuksetkin ovat aivan omaa luokkaansa”, suitsuttaa Aki.

Yhdysvaltojen lisäksi Ruotsilla ja Tanskalla on ollut suuri rooli Akin työelämässä. Ruotsissa Akin työnantajina ovat olleet muun muassa Thomas Uhrberg, Petri Puro, Jörgen Westholm ja nykyinen työnantaja André Eklundh.

"Uhrbergilla taisin olla kolmisen vuotta, Westholmilla puolisen vuotta, ja Petrillä olin useammassa pätkässä töissä. Purolla oli minun aikanani todella hyvät hevoset: Camilla Highness, Fama Currit, Blues Office ja Commander Crove aloitteli uraansa silloin”, listaa Aki ruotsalaisia työnantajiaan.

Petri Puron jälkeen Akin tie vei Ruotsin länsinaapuriin Tanskaan, jossa vierähtikin kymmenisen vuotta. Tanskassa työnantajina olivat muun muassa Ken Ecce, Nikolaj Andersen sekä Steen Juul.

Akin pääasiallisena työtehtävänä oli varsojen opettaminen ja alkuvaiheen valmentaminen, jota Aki oli tehnyt paljon jo Ruotsissakin. Välit vanhoihin työnantajiin ovat säilyneet hyvinä, Petri Purokin lähetti useita varsojaan Akille opetettavaksi Tanskaankin.

"Varsojen opettaminen ja nuorten hevosten valmentaminen on mielenkiintoista puuhaa. Jo Uhrbergilla aikanaan minun toimenkuvakseni muodostui juuri varsojen sisäänajo. On tärkeätä, että varsat opetetaan ajolle oikeaoppisesti, ja perusvalmennus tehdään kunnolla. Ilman kunnollista pohjatyötä ei ole hyvää perustaa rakentaa tulevaa raviuraa”, painottaa Aki.

Kymmenen Tanskassa vietetyn vuoden jälkeen Aki palasi Ruotsin maaperälle André Eklundhin tarjottua töitä, nuorten hevosten parista, kuinkas muutenkaan. André on nuoremman polven valmentajia, joka osti jokunen vuosi sitten oman tilan vajaat 90 kilometriä Skaran suuntaan kotiradasta Åbystä.

Akin ja Andrén yhteinen historia ulottuu lähes 15 vuoden taakse, kun molemmat työskentelivät samaan aikaan Thomas Uhrbergilla. Niinpä ympyrä Akin mukaan jollakin tapaa sulkeutui André Eklundhin tarjotessa töitä suomalaiselle ravikonkarille.

Aki ei kuitenkaan työskentele Eklundhin tilalla, vaan hänellä on kahdeksan nyt kaksivuotiaaksi kääntynyttä varsaa lähistöllä sijaitsevalla Hans Adlerin tilalla. Hans ”Sulan” Adler oli vielä jokunen vuosi sitten yksi Ruotsin suurimmista varsojen opettajista Ruotsissa, jonka asiakkaina olivat monet ruotsalaiset eturivin valmentajat.

"Vaikka Hans on periaatteessa jo jäänyt eläkkeelle, ei hän kehdannut sanoa ei kaikille asiakkaille. Niinpä me yhdessä opetimme hänen ja minun hoivissani olevat varsat. Ainakaan kokemuksen puutteeseen ei näiden varsojen opettaminen kaatunut”, naurahtaa Aki muistellessaan viimesyksyistä varsojen opettamista.

Useampi Akin varsoista on ruotsalaisen suurhevosomistajan Knutsson Trotting AB:n varsoja, ja osalla niistä on tarkoitus tähdätä jo kaksivuotislähtöihin.

"Saan tehdä töitä itsenäisesti, ja André käy silloin tällöin ajamassa kanssani näitä varsoja. Knutsson Trottingin yhdysmies täällä Ruotsissa, Björn Norén, oli tyytyväinen ajettuaan heidän varsansa läpi, joten jotakin olen tehnyt oikein näiden varsojen kanssa”, toteaa Aki vaatimattomasti.

Nuorten hevosten kanssa toiminen sopii Aki Elon elämäntilanteeseen hyvin, sillä mukana Tanskasta Ruotsin puolelle Aki ja hänen puolisonsa Line Skadelund ottivat mukaansa lähes kymmenpäisen lauman hevosia. Joukossa sekä kilpahevosia että siitostammoja.

"On mukava, kun nuoret hevoset ajettuani voin keskittyä omiin hevosiin iltaisin. Toisaalta kun ikää alkaa olla reilut 50 vuotta, ei oikein enää ole virtaa kiertää raveissakaan. Jätän suuremman raveissa kiertämisen suosiolla nuoremmille ja energisemmille hevosenhoitajille. Jossakin kohtaa elämää on hyväksyttävä, että fysiikan lait tulevat vastaa, ja ettei ole enää parikymppinen fysiikaltaan”, naurahtaa Aki.

Pelkästään työn perässä ei Aki muuttanut takaisin Ruotsiin, vaan Ruotsin tarjoama parempi palkintotaso oli yksi merkittävä tekijä muuttohaluille.

"Meillä on Linan kanssa talomme jäljellä Tanskassa Sjaellandisssa josta on 65 kilometriä Kööpenhaminaan. Puoliso käykin töissä osan ajasta Tanskassa."

"Hevosten kasvattamiseen ja valmentamiseen Tanskan ilmasto on ihanteellinen, palkintotaso Tanskan raveissa on kuitenkin paljon vaatimattomampi kuin Ruotsissa. Meillä on sen verran lupaavan oloisia hevosia, että niillä on hyvät mahdollisuudet ansaita palkintorahoja hyvin täällä Ruotsissa. Olemme siirtämässä toista siitostammoistamme juuri Ruotsin rekisteriinkin”, kertoo Aki melko realistisesti tanskalaisen raviurheilun tilanteesta.

Kolmisenkymmentä vuotta raviurheilun parissa työskenneltyään on Aki edelleen tyytyväinen uravalintaansa. Vaikka ehti hän yhdessä välissä kokeilla tavallista työntekijän arkea.

"Ensimmäisen USA-reissun jälkeen palasin Suomeen joksikin aikaa, ja ajattelin asettua aloilleni. Ehdin olla jonkin aikaa töissä ruokakaupassa, mutta veri veti takaisin hevoshommiin, ja sillä tiellä sitä ollaan edelleen."

"Osaan puhua neljää kieltä, olen nähnyt lukuisia maita ja tutustunut moniin mielenkiintoisiin ihmisiin matkan aikana. Voisivat asiat olla huonomminkin elämässä”, hymähtää Aki katsoessaan elämäänsä taaksepäin.

Haastattelun päätteeksi Aki haluaa nostaa esiin asian, joka on jäänyt häntä hieman kaihertamaan.

"Olen saanut työskennellä todellisten hevosmiesten kanssa, kuten Jimmy Takterin, Petri Puron sekä Steen Juulin. Mutta olisi ollut mielenkiintoista nähdä kuinka esimerkiksi Jean-Michel Bazire valmentaa hevosia. Tässä lajissa ei koskaan ole täysin oppinut, ja on aina tärkeätä saada uusia vaikutteita."