Tarrimaan perheen raviurheiluntäyteinen loppuviikko: isä-Petri illalla Åbyssä - äiti-Heli lauantaina Pariisissa

Terhi Piispa-Helisten

Petri Tarrimaa oli Zarenne Fasin mukana Vermossa, kun ori voitti Finlandia-ajon Santtu Raitalan ohjastamana syksyllä. Oritta hoitaa normaalisti Tarrimaan vaimo Heli.

Tarrimaan perheen arkeen kuuluu paljon muutakin kuin raviurheilua ja työtä sen parissa. Petri Tarrimaa on Etelä-Ruotsin arvostetuimpia kengitysseppiä ja Heli Tarrimaa taas Jerry Riordanin tallin superhevosten hoitaja. Elämään kuuluu lisäksi lasten poikkeusolojen koulunkäyntiä, ja isä-Petrin puoliammattimaista pyöräilyharrastusta.

Torstaina illalla Petri ohjastaa T64-avauskohteessa Åbyssä suomalaistamma Bean Coktailia. Heli Tarrimaa on puolestaan Pariisissa Aetos Kronoksen kanssa valmistautumassa lauantain Vincennesin viisivuotislähtöön Prix de Croixiin, jossa ykköspalkinto on 45000 euroa. Heli on tämän hetken suunnitelman mukaan Aetoksen kanssa Pariisin Grosboisin valmennuskeskuksessa Vincennesin talvimeetingin loppuun asti, sillä oriille on sopivia lähtöjä siellä jatkossakin. Talvimeeting jatkuu maaliskuun ensimmäiselle viikolle asti.

"Kyllä me pärjätään täällä lasten kanssa hyvin", Petri Tarrimaa kertoo.

"Lapset ovat jo sen kokoisia, että eivät ole enää äidistä riippuvaisia. Yhdeksänvuotias käy koulua normaalisti, kun 16-vuotias on taas lukiossa talouden opintojen linjalla nyt etäopetuksessa. Alakoulu on täällä(kin) edelleen lähiopetuksessa. Helin pitempi reissu toteutuu siis, jos Aetos Kronos on oma hyvä itsensä lauantaina. Muuten sieltä tullaan aikaisemmin kotiin. Ori juoksi jouluna siellä, mutta se palasi startin jälkeen suunnitellusti kotiin Halmstadiin. Nyt tekevät sitten uuden hyökkäyksen."

"Meitä Bean Coktailin kanssa ei taida tarvita ihan ensimmäisinä lapulle, vaikka viime startti jollain lailla olikin askel eteenpäin - menestyksestä on jo aikaa. Sen omistaja Katja Väkiparta oli aiemmin Riordanilla töissä, ja on nyt vain täällä hevosen kanssa käymässä. Olen hiitannut sitä jonkun kerran, ja se treenaa hyvin. Ensimmäinen laukka Jägersrossa johtui siitä, kun ruuna sai pään siivekkeen alle, kun sillä ei ole obersekkiä. Toinen laukka meni minun piikkiini, kun en halunnut sakkoa lentävästä lähdöstä, ja otin ehkä turhaan kiinni. Kyllä se varmaan nyt ravia menee, mutta ajan sisäradalle, ja katsotaan lopussa tarvitaanko Åbyn open stretchiä vai mitä? Menestys yllättäisi kuitenkin siis."

Mikä Aetos Kronoksen suunnitelma jatkossa Pariisissa on?

"Minä olen ihan väärä ihminen sitä kommentoimaan, mutta tuntuisi että lauantain lähdössä on iso sauma, kunhan ori vain osaa lähteä Vincennesin voltista. Jean-Michel Bazíre lienee taitavin mies auttamaan asiaa toki. Sitten Prix d'Ameriquen päivänä on viisivuotiaiden Prix Bold Eagle (ykköspalkinto 45000 euroa siinäkin). Seuraavaksi oli tarkoitus koittaa neljän kilometrin Prix de Parisissa helmikuun lopussa ensimmäistä kertaa avoimen sarjan hevosia vastaan, jos heppa on kunnossa."

Raviurheilu ei ole ainoa urheilumuoto, jota Tarrimaan perheessä harrastetaan.

"Minulla on kova treenikausi menossa pyöräilyssä tällä hetkellä. Tähtäin on helmikuun Mallorcan ikämiesten kisassa ja sitten myöhemmin Italian Dolomiiteillä. Niissä olisi aika paljon mäkeä poljettavana ylös, mutta saa nähdä tuleeko kisoja, kun maailmassa on se tilanne, mikä on?"

Tässä linkki Bean Coktailin ja P. Tarrimaan illan startin lähtölistaan.

Tästä pääset Heli Tarrimaan hoitaman Aetos Kronoksen lauantain startin listaan.