Kurikassa kuhisee: Slovenian Derby-sankari saapuu talliin ja uusi italialainen valmiina avaamaan

Ville Toivonen

Lehtosen ravitalli pyörii perheyrityksenä. Tallipäällikkö Kari Lehtosta hymyilyttää, sillä kalustoon kuuluu uusia kilpureita ja lahjakkaita sukuvarsoja.

Sunnuntaina Suomen radoilla ja Kari Lehtosen treenistä ensiesiintymisensä tekevä Vagabond Vik on aiemmin kisannut Jerry Riordanin väreissä. Cantab Hallin 7-vuotias italialaispoika on tienannut 44 522 euroa, ja ennätys on täydeltä matkalta 12,4. Ruunan uran 76 kisaa ovat tuoneet kolme voittoa, seitsemän kakkosta ja 11 kolmatta sijaa.

”Hyväntuntuinen ja ennen muuta jaksava hevonen. Ruuna ei ole raketti alussa, mutta runttaa loppua vahvasti. Vagabond Vik oli Riordanin oma hevonen, ja se oli välillä liisingomistuksessa muilla. Nyt ruuna palautui Jerrylle, ja hän halusi antaa hevosen sitten jollekin nuorelle. Se tuli meidän Rikulle, vaikka hevonen mun nimissä onkin. Kyllä siitä siis maksaakin piti, mutta ei ruuna kallis ollut”, Kari Lehtonen kertoo.

Sunnuntain Suomi-debyytistä ei valmentaja-ohjastaja Lehtonen suuria odota.

”Vagabond Vik on juossut Ruotsissa ilman etukenkiä, joten saa nähdä miten nyt käy. Mukavalta ruuna tuntuu kotona, ja oikein hyväpäinen se on. Tästä ensimmäisestä kisasta ei ole vielä suuria odotuksia.”

Talliin saapuu sunnuntaina toinen mielenkiintoinen ulkomaan vahvistus, Sloveniassa syntynyt ja siellä kilpauransa avannut, mutta viimeisen reilun vuoden Ruotsissa Jerry Riordanilla valmentautunut Jimpeto Joy (Impeto Grif - Joy Love).

6-vuotiaan ruunan kirkkain meriitti on toissavuotisen Slovenian Derbyn voitto. Ykköspalkinto oli 7 500 euroa.

Yhteensä Jimpeto Joy on kisannut 34 kertaa. Voittoja ruuna on ravannut yhdeksän, ja muita tototiloja on kertynyt kahdeksan kappaletta. Jimpeto Joyn voittosumma on noin 34 000 euroa.

”Ostettiin ruuna meille. Tuoreimmassa kisassaan se oli pussissa. Aletaan tutustua hevoseen, ja mietitään jatkoa rauhassa”, Lehtonen valaisee.

Tallin nuoriso-osasto on myös kiinnostava. Erityiset odotukset Lehtonen lataa Vieskerin ja 22,7-aikaisen Suikettaren esikoiseen Fieskeriin.

”Ori menee tosi hyvin, ja lahjoja löytyy. Keväällä tullaan radoille.”

Kolmevuotiaista Lehtonen nostaa esille siniverisen oriin Hallarin, jonka isä on kuningas Jokivarren Kunkku ja emä kuningatar Velin Vinke, sekä Larvan Komian (Jokivarren Kunkku – Hiskin Heila). Kaksivuotiaista Lehtonen mainitsee kuningas Evartin pikkuveljen Kenaarion.

”Se hölkkii hienosti. Yleensä ottaen tallissa on lupaavia nuoria, ja niitä on kiva viedä eteenpäin.”