Pääratamestari Antti Jaara: "Olisi hyvä jos ihan kaikkea ei tarvitsisi oppia kantapään kautta"

Antti Jaara

Ratojen hoito muuttuu koko ajan tärkeämmäksi asiaksi raviurheilussa. Vauhdit kasvavat ja hevosten on voitava hyvin, satoi tai paistoi. Hippos vastasi hiljattain haasteeseen nimittämällä kaksi pääratamestaria, ja tässä tuokiokuva toisen heistä Antti Jaaran työmaalta Äimärautiolta.

Jaara vastaa puhelmimeen perjantaina "sorvin äärestä" ja kertoo, että Pohjois-Suomen olosuhteissa ei ole nyt valittamista.

"Pakkanen on inhimillisemmillä lukemilla kuin esimerkiksi eilen", raportoi päätyönään Oulun ratamestarina toimiva Jaara, ravimies toisessa polvessa.

"Rata on jääpolanteella ja ajokeli maantielläkin aivan hyvä. Täällä Äimärautiolla voisi järjestää ravit vaikka heti."

Antti Jaara on monen radan moninkertaisen ohjastaja- tai valmentajaliigavoittajan Mauri Jaaran poika. Ratamestareiden yhteistyö ja kouluttautuminen on viime vuosina tiivistynyt kovasti, ja tämä prosessi johti siis Jaaran ja Vermon ratamestarin Juha Keskimaunun nimeämiseen koko toiminnan vetäjiksi.

"Tämäntyyppisestä on ollut puhetta jo jonkin aikaa ja nyt päästiin tuumasta toimeen. Minulta kysyttiin halukkuutta tähän ja ilman muuta sitä löytyi. Olen toiminut ratamestarina 2007 alkaen. Olin tosin kaksi vuotta muissa töissä 2013-2015, levyseppäkoulutustani vastaavassa työssä, mutta tämä on lähempänä sydäntä kuitenkin. Toki on välillä huomattavan pitkiä työpäiviä tyyppiä 20 tuntia samoilla silmillä, mutta sellaistakin se on."

Ratamestariosaamisen leviämiselle ja tiedon lisäämiselle on syntynyt iso tarve. Viime vuosina ja pääratamestarijärjestelmässäkin otetut askeleet ovat merkittävä asia kilpailuolosuhteiden kehittämisessä ja raviurheilun koko kuvassa "tuotteena". Kavioura on kilpailujen sykkivä sydän.

"Juuri Juha Keskimaunun kanssa yhteistyö on ollut tosi tiivistä vuodesta 2009 asti. Ollaan monta asiaa opittu ihan kantapään kautta kumpikin tahoillamme. Ehkä näitä asioita voisi jakaa, ettei ihan jokaisen uuden radantekijän tarvitsisi ottaa kaikkea oppia erehdyksen kautta."

"Tänä vuonna on tarkoitus kiertää kaikki oman alueen eli minulla pohjoisen radat, yhteensä yhdeksän plus kesäradat päälle. Kaikki Jyväskylästä pohjoiseen siis. Siinä naamatusten on hyvä käydä työn vaiheita läpi. Lisäksi puhelimella avun saamisen kynnys kollegoilta on jo tähän asti ollut matala ja toivottavasti madaltuu edelleen. Ollaan myös Juhan kanssa tekemässä kirjallista kansiota kunkin radan tärkeistä tiedoista, mm. kalustosta ja mistä seudulta saa sopivaa materiaalia radan pintaan ynnä paljon muita yksityiskohtia - hyvä lähtökohta toivottavasti sitten uusille työntekijöillekin."

"Kaikki opintomatkailu on lisäksi kokemukseni mukaan hyväksi. Kotimaassa ja vaikka Ruotsin puolella on paljon oppia saatavilla. Toki naapurissa resurssit ovat eri luokkaa, ja me koitamme pärjätä niillä, mitä meille on tarjolla kaluston ja materiaalin puolesta. Ihan urani alussa päätin itse käydä Solvallassa katsomassa, miten siellä tehdään, ja se olikin tosi avartava kokemus. Esimerkiksi veden käyttö kolahti kerralla - sitä tarvitaankin paljon. Sitä tarvitaan esimerkiksi meillä Äimärautiolla paljon kesät talvet. Talvella tehdään jääpolanne vedestä ja kesällä kastelun pitää mennä läpi asti, jotta rata voisi toimia."

"Toivottavasti voitaisiin mennä vaikkapa joskus katsomaan ratamestareiden kesken, mitä Halmstadissa oikein tehdään, kun siellä on kovasti kehuttu kavioura useimmiten. Tietenkin pitää osata suhteuttaa, että siellä on omat olosuhteensa ja meillä omat."

Linkki Suomen Hippoksen tiedotteeseen pääratamestareista.

Pääratamestareista uutisoi ensimmäisenä Hevosurheilu (linkki).

Antti Jaaran "työselfie".