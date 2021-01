Kempin kasvatti Venerate valittiin USA:n vuoden kaksivuotiaaksi

Jarno Mela

Kimmo Kemppi yhdessä tuoreen yksivuotiaan kasvattinsa Victoria's Kempin (Trixton-Brandy Slush) kanssa. Tamman isä hambovoittaja Trixtonkin on osaksi Kempin kasvattama.

USA:n parhaiden kärryurheilijoiden palkitsemistilaisuus perinteinen Dan Patch Awards -gaala oli tänä vuonna korvattu virtuaalisella showlla, kuten muuallakin maailmassa paljolti toimittiin. Vuoden hevoseksi USA:ssa valittiin viime vuonna kolmevuotiaissa kilpaillut peitsariori Tall Dark Stranger (Bettor's Delight) Nancy Takterin valmennustallista.

Merkittävää suomalaisittain palkitsemisissa olivat kaksivuotiaat. Vuoden 2020 paras ori (oriiden ja ruunien kategoriassa) oli siis Stewartin ja Kempin kasvattama Venerate (Love You), joka voitti viisi 10 startistaan, meni ennätyksen 09,5 ja tienasi 772914 dollaria. Pinske Stable omistaa oriin ja Julie Miller valmentaa, joten naisvalmentajat ovat kovassa nosteessa Amerikassakin. Pinske Stable valittiin myös USA:n kärryurheilun vuoden omistajaksi.

"Veneraten lukemat voisivat olla kovemmatkin ilman työtapaturmia lähdöissä", Kimmo Kemppi huomauttaa.

"Tämä valinta oli tietenkin joka tapauksessa ihan mahtava juttu. Esimerkiksi Kentucky Futurity -viikonlopun lähdössä se laukkasi syöksyessään kiriin. Ilman tuota ennätys olisi luultavasti vielä kovempi. Jatko on tietenkin hyvin mielenkiintoista. Kolmevuotiskausi on oriille tärkeä ja se voisi olla jännä hevonen siitokseenkin Love Youn poikana ja aika hienona hevosena. Vähän eurooppalaista outcrossia Amerikan ahtaisiin linjoihin."

Kaksivuotiaiden tammojen vuoden paras Anoka Hanoverkin (Donato Hanover) 10,0 omaa vahvan suomalaismausteen. Australialaislähtöisen Noel Daleyn valmennettava oli Martti Ala-Seppälän valinta omistajille Harrisburgin huutokaupasta 2019 hinnalla 35000 dollaria. Tamman omistaa valmentajan kanssa yhdessä L.A. Express Stable ja Caviart Farms. Anoka Hanover voitti 10 kauden 14 startistaan ja tienasi 587758 dollaria.

"Tammassa on hyvin vähän isänsä leimaa", kertoo Ala-Seppälä.

"Noel myi itse asiassa juuri 25% aika kovaan hintaan tammasta Crawford Farmsille New Yorkin osavaltioon."

Vuoden ravuriksi Dan Patch Awardseissa julistettiin nelivuotiskauteensa lopettanut ja siitokseen siirtynyt Gimpanzee (Chapter Seven), joka on ruostalaisten SRF Stablen ja Stall Courantin omistuksessa. Dexter Dunn puolestaan oli vuoden ohjastaja. Dunn on lähtöisin Uudesta-Seelannista, joten Australian ja Uuden-Seelannin kärryurheilujen osaajien nousu kansainväliseen tietoisuuteen jatkuu.

Tästä Ustrottingin uutisesta löydät tarkempia tietoja USA:n vuoden parhaiden valinnoista, ja muista uutisista samoilla sivuilla vielä lisää.