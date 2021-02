Leppävirralla pullat hyvin uunissa, vaikka SE-tykki ja Suomen mestari viruksen kourissa viruukin.

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Timo Hulkkosen Next Direction historillisena päivänä 19. heinäkuuta 2020 Mikkelissä. Ruuna räväytti tuolloin Iikka Nurmosen ohjastamana absoluuttisen SE:n uusille sekuntiluvuille 08,9.

Ensimmäisenä Suomessa syntyneenä lämminverisenä 09-rajan puhkaissut Next Direction on valmentajansa ja osaomistajansa Timo Hulkkosen mukaan tällä hetkellä viruksen armoilla, mutta kaksinkertaisen Suomen mestarin talvi on muuten sujunut mallikkaasti.

”On ollut oikea talvi treenata. Meidän tallissa on ollut tätä tavallista virusta liikkeellä. Tuntuu, että se on näillä paremmin pärjänneillä hevosilla tiukemmassa. Veriarvoissa on ollut nyt Big Headachella ja Next Directionilla sanomista”, Hulkkonen aloittaa.

Hän jatkaa, että vaikka tauti onkin kiusannut Next Directionia puolitoista viikkoa, kauaskantoisia seurauksia sillä tuskin on.

”Hevosta ei tietenkään nyt voi rasittaa, vaan liikutellaan vain varovaisesti ja kontrolloidaan veriarvoja. Onneksi virus tuli tässä vaiheessa vuotta, niin se ei heijastu kilpakauteen. Muuten on Next Directionia päästy treenaamaan suunnitelmien mukaan.”

Hulkkonen valaisee tallinsa kirkkaan tähden alkukauden 2021 ohjelmaa.

”Ajatus oli, että kun hokeista päästään irti, niin lähdetään radoilla käymään. Seinäjoki Race (17. huhtikuuta) on tähtäimessä. Sitä ennen olisi hyvä saada joku lähtö alle, kun treenivauhdit eivät ole sellaisia, että niiden perusteella saisi selvää kuvaa.”

Heinäkuussa St. Michelissä SE:n 08,9 ladannut ruuna on nyt 8-vuotias. Hulkkonen arvioi, että viime kaudella nähtiin parasta Next Directionia – väläyksittäin.

”Vaikea kuvitella, että reserveistä löytyisi enää varaa parantaa. Tavoitteena on, että ruuna pysyisi terveenä ja tekisi tasaisia suorituksia. Viime kaudella esiintyi heilahtelua. Esimerkiksi Finlandia-ajossa ruuna oli pettymys, mutta Mikkelissä sitten toisinpäin, paljon parempi kuin osattiin odottaa. Vaikea sanoa, mistä ailahtelu tarkalleen ottaen johtui, kun aina ei pääse hevosten sielunelämään kiinni”, Hulkkonen pohtii.

Kuinka usein Timo Hulkkonen palaa huumaavan St. Michel-ajon tunnelmiin?

”Kyllä lähtöä tulee aina joskus katseltua. Viimeksi nyt viikonloppuna, kun vertasin Face Time Bourbonin juoksutyyliä. Ei meidän ruuna pääse lähellekään sitä. Face Time Bourbonin ravi hipoo täydellisyyttä. Mitenköhän hevosen saisi kurottamaan askeltaan niin?”

Hulkkonen tunnetaan siitä, että hänen menestyshevosensa ovat olleet hänen omia kasvattejaan. Onko kenties tarkoitus siementää tammoja Face Time Bourbonilla?

”Sen siementä on vaikea saada. Meillä on nyt neljä tammaa kantavana. Kimppatammalle Surprise Roselle mietittiin seuraavaksi sulhaseksi Bold Eaglea – tai sitten Maharajahia. Tamma kantaa nyt Readly Expressistä.”

Tästä päästäänkin puhumaan sujuvasti Hulkkosen varsaosastosta. Tallissa on peräti viisi 3-vuotiasta lämminveristä. Miltä ne vaikuttavat?

”Oman oriin Surprise Lordin varsoja on yksi, Lord Of Power. Se kasvoi turhan suureksi, mutta kyllä sillä loikka on sellainen, että matka jatkuu. Ruotsista ostettu ja siellä syntynyt Edima on lahjakas. Sillä tähdätään Ruotsiin, ja tarkoitus on viedä tamma sinne treeniin. Valmentajaa ei ole vielä päätetty. Nuorelle hevoselle matkat ovat usein suurempi rasitus kuin itse kisa. Edima meni koelähdön läpi lokakuussa, ja Suomessa on tarkoitus ajaa pari kisaa ja antaa ruotsalaisvalmentajille näyttöjä.”

No onpa tallissa kolmevuotias suomenhevonenkin, kuningas Costellon ja nuolennopean Meijän Tytön varsa Wertti. Mitäs sille kuuluu?

”Hienoa kuuluu, lupaava on sekin. Asiantuntija Antti Ojanperä kävi ajamassa tässä taannoin oriilla, ja hän leukaili Raivion Paulille, että heidän täytyy nyt alkaa oikeasti ajaa omia varsojaan”, Hulkkonen nauraa.

”Meillä on täällä alamäki, eikä siihenkään ajamalla ole Werttiä saatu laukkaamaan. Ainoat laukka-askeleensa ori otti, kun Antti käänsi sen mäen jälkeen tähän kotipihaan. Wertti on hyvärakenteinen ja tosi symppis hevonen. Se on tottunut olemaan ulkona, ja jos sen laittaa talliin sisälle, niin se ramppaa karsinassaan levottomana. Se on ulkohevonen. Wertillä voisi laskea koelähdön vaikka heti. Kellon kanssa ei ole ajettu, mutta jotain kahta minuuttia se menee kuin tyhjää vain.”

Entäs sitten tallin ikäpresidentti, komean karriäärin rakentanut 11-vuotias Big Headache?

”Sekin on tosiaan ollut tuon viruksen kourissa. Päätin, että nyt on Big Headachen viimeinen kilpakausi, ja Suur-Hollolaan tähdätään. Kovasti ei ole tarkoitus starttailla. 11-vuotias on kaikkensa radoilla antanut, ja takana on vaativia reissuja Ranskaa myöten. Sillä ei ole isompia vaivoja, mutta startin jälkeisenä päivänä ruuna on vähän jäykkä. Näinhän se on itselläkin, kun punkasta hyppää ylös. Ei sitä enää ole notkeimmillaan.”

Kaikesta päätellen asiat ovat Leppävirralla mallillaan?

”Kyllä, pullat ovat mukavasti uunissa, ei sovi murehtia. Mielenkiintoinen kevät ja kesä on odotettavissa”, päättää Hulkkonen.