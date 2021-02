Markku Punkarilla uusia: jenkkitammat synttärisankari Koivusen valmennuksessa

Ville Toivonen

Kasvattajakin pääsee esille välillä: Markku Punkari.

Match-hevosia kasvattava Punkari hankki Amerikasta ensin The Next One U.S.:n (Muscle Hill) suoraan valmentajalta Jeffrey Gregorylta loppuvuodesta. Neljävuotias meni viime vuonna tappioajan 11,2 ja on ollut kolmesti kakkonen ja yhtä monesti kolmas 10 startissaan. Se on niissä tiennannut 15918 euroa. Vuoden lopussa tuli hankittua myös nettihuutokaupasta Ongait-sivustolta vielä samanikäinen Goodygoodytwoshoes (Googoo Gaagaa).

Jälkimäinen tamma meni Rosecroftin hitaahkona pidetyllä n. 1000 metrin eli 5/8-mailin radalla voittoajan 12,3 marraskuun lopun ylivoimavoitossaan. Arlene Cameronin valmentama Goodygoody on mennyt toiseksi sijoittuen myös 12,0 ja ottanut 15 startistaan totosijat 5-3-4. Tienestejä on euroissa mitattuna 31908. Kumpikin on siis Punkarin Hevostalli Ky:n omistuksessa ja Harri Koivusella Turussa valmennuksessa.

Goodygoodytwoshoesin tuoreimman juoksun voi katsoa tästä (25.11.2020 lähtö 5, numero 6).

The Next One maksoi 2018 Lexingtonin huutokaupassa 75000 dollaria. Sen emä Juanitas Fury (Kadabra) oli kova kilparadalla: kaksivuotiaana 12,8 ja koko uralla 365191 dollaria 35 startissa totosijoin 4-8-6. The Next One on Juanitas Furyn ensimmäinen varsa, ja seuraava varsa täytti kolme, eikä ole vielä kilpaillut. Emänemä Gramola's Image (Balanced Image) taas on periyttäjä: jälkeläisiä Juanitas Furyn lisäksi mm. Gliding Myth (Yankee Glide) 11,1, Grammas Girl (Donato Hanover) 13,2 (2) ja 109245 taalaa, sekä Maggie O (Equinox Bi) 12,5 plus 83582 dollaria.

Gramola's Imagen emä Gramola (Supergill) meni 11,3 ja tienasi peräti 484208 dollaria. Siitoksessa se jätti kaksi 11-aikaista. Gramolan emä Bedell puolestaan on monen kovan, mm. siitosori Donerailin emä.

Goodygoodytwoshoes taas on Myplaceanytimen (Cantab Hall) ensimmäinen varsa. Toinen, tamma Over At My Place (Andover Hall), täytti vasta kaksi. Näiden emä Seducer Hall (Garland Lobell) meni kaksivuotiaana 12,5 ja tienasi 134227 dollaria. Sen jälkeläisistä tamma Seducedbychocolate (Chocolatier) 11,2 on tienannut 174558 dollareissa. Goodygoodyn neljäs emä Ebony Crown (Speedy Crown) oli todellinen huippuperiyttäjä.

"Goodygoody oli ehkä hölmö hankinta, kun sen isä Googoo Gaagaa vaikuttaa täällä Euroopassa", Punkari huomauttaa.

"Se näytti niin vahvalta radalla ja sukukin oli ok, että tartuin syöttiin. The Next Onen puolestaan Sonja Booth vihjasi olevan myynnissä. Korona on vaikuttanut niin, että nyt on aika sopivasti ollut asiallisia kilpatammoja myynnissä Amerikassa, jos niiden tienestimahdollisuudet muutaman kuukauden eteenpäin eivät ole hyvät Amerikassa. Korona on tunut epävarmuutta raviratojen tulevaisuudesta, kun niiden yhteydessä olevat kasinot ovat olleet kiinni. Koivunen saa katsoa, onko noissa kilpahevosen ainesta, ennen kuin ruvetaan miettimään oritta niille."

"Goodygoody tuli vasta kolmevuotiaana radoille. Valmentaja oli kuulemma ihan pätevä, mutta heidän tapansa toimia varsojen kanssa hieman omansalainen. The Next One taas aloitti kakkosena, mutta sille tuli lihasongelmia, ja palattiin sitten vasta kolmevuotiaana. Kykyjä kuulemma oli, mutta tulokset olivat pettymys."

Markku Punkarilla on myös mielipiteitä, kuinka kasvatusta saataisiin ylös:

"Ei siinä minusta mitään suoraa uutta kasvattajatukea kaivata, vaan asioita, jotka nostaisivat suomalaisen varsan kysyntää. Kilpailujärjestelmä esimerkiksi ei nyt suosi. On halvempaa ostaa valmis kilpahevonen vaikka Ruotsista, kun on rahasarjoissa on iltaraveissakin kohtuuhyvät palkinnot. Suomalaisilta varsoilta puuttuu sitten taas hyviä vaihtoehtoja tienata nuorena. Parhaat voivat tienata, mutta ne poltetaan helposti loppuun, eikä niistä tule huippuja vanhempina. Väliinputoajat taas eivät tienaa tarpeeksi, vaikka niissä olisi ainestakin, kun ei ole sopivia lähtöjä niille. Lisäksi sitä että hevosilla aloitettaisi valmennus ja kilpaileminenkin aikaisemmin voisi jotenkin tukea palkinnoilla. Se olisi kaikkien etu."

Tästä pääset USA:n kärryhevosten nettihuutokauppasivulle Ongait.com.