Salon kolmas uusi ässä Livinonthedash pöytään sunnuntaina

Kuva: Ville Toivonen

Aada ja Matias Salo seuraavat sunnuntaina, kuinka käy Muscle Massin pojan Livinonthedashin Suomen ensi-illassaan Mikkelissä.

Stall Adore Oy:n lokakuussa Stall Zetiltä ostama Livinonthedash debytoi kotimaisilla kaviourilla ja Matias Salon valmennuksesta sunnuntaina. 5-vuotias amerikkalaisori starttaa Mikkelin Toto4-kisojen viidennessä lähdössä.

3-vuotiskaudellaan USA:sta yli 181 000 euron ansiot kerännyt Livinonthedash muutti viime vuodeksi Ruotsiin ja Daniel Redénin talliin. Menestys ei ollut toivottua, kun kauden viisi kisaa eivät tuoneet yhtään sijoitusta kolmen parhaan kastissa. Vastuksetkin olivat toki tiukinta mahdollista luokkaa. Oriin viimeisin kisa on Gävlestä 10. syyskuuta.

Livinonthedashin uran tunnusluvut kuuluvat: 22 9-1-2, 11,3 ja 184 650 euroa.

”Tunnelmat ovat startin alla hyvät. Nyt rospuuttokelien vallitessa on käyty radallakin pari kertaa. Ekaksi ajettiin 20-vauhtinen hiitti, ja eilen laskettiin 22-kyydillä. Ne ovat ihan riittäviä vauhteja. Livinonthedashia on treenattu nousujohteisesti”, kertoo Matias Salo.

”Tilanne on kaikin puolin ok. Joitain asioita on koetettu parantaa, ja kiva katsoa, mitä ori tekee kilpailutilanteessa. Hevonen on hyväntuntuinen, ja starttivehkeissä laitetaan sitten pykälää päälle.”

Tarkempaa analyysia Salo ei suojatistaan osaa vielä antaa.

”Just eilen katselin oriin lähtöjä. Ei voi sanoa, että Livinonthedash on joko nopea tai vahva, se vaikuttaa allround-hevoselta. Kyseessä ei ole starttiraketti, mutta kyllä se liikkeelle pääsee. Mun mielestä tässä on hevosta kaikille matkoille.”

Muut tallin ykköskenttää viime vuoden lopulla vahvistamaan saapuneet M.S. Triple J. ja Global Withdrawl ovat jo ehtineet aloittaa Suomessa.

”Olen ollut niihin ihan tyytyväinen. M.S. Triple J.:tä treenattiin talvi tehokkaasti, ja ori alkaa nyt vertyä. Kaustisella oli viime lauantaina alku tosi kova, ja M.S. Triple J. tsemppasi 2600 metrillä mukavasti kolmanneksi. Maili on sille parempi matka. Kuten on nähty, oriilla riittää starttinopeutta”, Salo luonnehtii.

”Global Withdrawl vasta aloittelee. Sen kilpaileminen on ollut katkonaista, ja nostetaan ruunan virettä starttien myötä ylöspäin. Livinonthedashia, M.S. Triple J.:tä ja Global Withdrawlia on vaikea verrata toisiinsa, kun ne ovat erityyppisiä hevosia.”

Onko lakeuksilta oltu Saloon yhteydessä Seinäjoki Racen tiimoilta?

”On oltu. M.S. Triple J.:stä on lähinnä keskusteltu. Sen tämän kauden näytöt eivät riitä, vaan pitäisi mennä viimevuotisten meriittien mukaan. Mielellään tullaan Seinäjoelle, jos vain otetaan, mutta mitään ei ole sovittu”, Salo sanoo.