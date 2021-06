Odd Herakleskin tulossa - maailman parhaat kokoontuvat Mikkelissä?

Elina Paavola

Odd Herakles on palaamassa "rikospaikalle" Suomeen ja Härmään sekä myöhemmin kesällä vielä Mikkeliin. Tähtäimessä ovat Järvsöfaksin ME-lukemat 17,9.

Mikkeliin on mahdollisesti luvassa heinäkuulle varsinaista herkkua, kun on mahdollista, että paikalla nähdään sekä paras lämminverinen ravuri tällä hetkellä, Face Time Bourbon, että paras kylmäverinen, Odd Herakles. Odd Heraklesin valmentajan Fredrik Franssonin suunnitelmissa Mikkeli on joka tapauksessa vankasti, kertoo tämän päivän ruotsalainen ravimedia Travronden.

Norjalainen Odd Herakles on siirtynyt kevään aikaina Ruotsiin perinteiselle kylmäveriseudulle Järvsöhön siitosorihommiin. Vaikka avausstartti tuotti "vain" kakkosen, on ori näyttänyt taas viihtyvänsä Ruotsissakin kahdella upealla voitolla. Nyt Fransson tosiaan suunnitelee vakavasti Järvsöfaksin ME:n 17,9 lyömistä, sillä luvassa on suunnitelman mukaan neljä mailin rykäisyä lisää putkeen Odd Heraklesille.

Seuraavaksi Odd Heraklesin ohjelmassa on Bjerke 13. tätä kuuta eli Alm Svartenin muistoajo. Päivää aiemmin Östersundissa kisattava Dubbelcupenin finaali ja revanssi kauden tappion aiheuttaneen Månlykke A.M.:n kanssa ei siis toteudu tässä, sillä jälkimmäinen juoksee Dubbelcupenissa. Odd Herakles teki viime vuonna Alm Svartenin lähdössä nykyiset Norjan ennätyslukemat 18,4. Viime pyhänähän se ja H.V. Tuuri myös ravasivat 18,6.

Tätä seuraa Härmän Nordic King 26. eli juhannuksena. Seuraavaksi on vuorossa koriradan Hagmyrenin Sleipners Elitlopp kuudes heinäkuuta ja sen jälkeen Mikkeli lauantaina 17. päivänä.

"Järvsöfaksin ennätys on kova pala, mutta yritämme sitä", "Frasse" Fransson kommentoi Travrondenissa.

Linkki Travrondenin uutiseen.