Janne Mäenpää jälleen hevosostoksilla – Volare Gar Suomeen

Sanne Katainen

Volare Gar menee Nina Pettersson-Perklénin valmennukseen kuten muutkin Janne Mäenpään omistamat ravurit.

Janne Mäenpää on hankkinut jälleen uuden mielenkiintoisen hevosen omistukseensa.

”Pääluku lähentelee kymmentä hevosta. Osa on omissa, osa Totochampion tallin nimissä sekä myös muiden omistajakimppojen nimissä”, hän kertoo.

Uusin ostokki on Volare Gar (Varenne – Lorin, Ganymede). Italiassa syntynyt seitsemänvuotias ruuna on kilpaillut viimeiset puolitoista vuotta Ruotsissa. Viimeisimpänä Sybille Tinterin valmennuksessa Salassa. Rommen ammattivalmentajiin kuuluva Tinter on menestynyt mainiosti Volare Garin omistavan saksalaisen Hans Ulrich Bornmannin hevosilla viime vuosien aikana.

”Volare Gar kiinnosti jo aiemmin, mutta hinta oli silloin liian kova. Viimeiseen viiteen starttiin ei tullut suurempaa menestystä. Ruuna juoksi kuitenkin hyviä aikoja sijoittuen kärjen tuntumaan. Pääsimme sopuun hinnasta. Sillä omistajan on myös tehtävä tilaa nuoremmille kasvateilleen."

Volare Gar saapuu Suomeen lähipäivinä kuljetuksen järjestyessä ja menee kuten muutkin Janne Mäenpään hevoset Nina Pettersson-Perklénin valmennukseen. Uuden omistajan mukaan 11-aikaisen ja vajaat 80 000 euroa ansainneen ruunan pitäisi riittää Suomessa hyvin alkajaisiksi.

Kauaskantoisempana tavoitteena on Ranska.

”100 000 euron voittosummalla kilpailevalle hevoselle on tarjolla hyvin lähtöjä Ranskassa. Tavoitteena olisi lähettää ruuna Ranskaan syksymmällä. Mutta aluksi startataan Suomessa, ja hyvä että hevosteni voittosummissa on vähän hajontaa. Eivät kilpaile silloin samassa lähdöissä toisiaan vastaan”, Janne Mäenpää tuumii.