Ennätystulokset ovat St Michelissä kiven takana – "voittoaika vähän päälle 08", arvioi Jori Turja

Terhi Piispa-Helisten

Vitruvio vieraili viime kesänä Suomessa voittaen Kymi GP:n. Jori Turja arvioi, että Mikkelin radalla Alessandro Gocciadoron valmennettava saa selvästi hyötä sisäradan lähtöpaikastaan.

Vuoden 2002 St Michel-ajon sankarin Varennen valmentaja Jori Turja tietää ME-kokeen haasteellisuuden. Silloin ME-tulos 09,3a syntyi käytännössä soolojuoksuna.

”Ori jäi lopussa odottelemaan muita. Loppuajasta olisi voinut tippua jonkin verran pois kirittäjän avulla”, muistelee Jori lähes 20 vuoden takaista urotekoa.

Nykyään pääosin Suomessa asuva Turja tulee luonnollisesti paikanpäälle Mikkeliin. Oman valmennustoiminnan lopettamisen jälkeen hän on auttanut Alessandro Gocciadoroa hevosten ilmoittamisissa Pohjoismaissa.

Hänellä onkin hyvä käsitys päälähtöön osallistuvasta Vitruviosta sekä Eugen Pylvänäisen Muistoajossa mukana olevasta Bubble Effestä.

”Kumpikin on tauluaan paremmassa kunnossa. Ei Alessandro lähtisi Suomeen asti, jos ei uskoisi mahdollisuuksiinsa”, hän painottaa.

Vitruvion edellinen startti oli kovatasoisesta montélähdöstä Åbystä. Hieno esitys pilaantui laukkaan juuri ennen maalilinjaa.

”Ainakin kakkossija siihen paloi, ehkä jopa voitto. Vitruvio on valmiiksi sisäradalla sunnuntaina. Sisäradasta on Mikkelissä huomattavaa etua."

Bubble Effe on Turjan mukaan Eugen Pylvänäisen Muistoajon jokeri. Magical Princess ja An-Dorra ovat toki kovia vastustajia. Seiskaradasta huolimatta Bubble Effeä ei kannata unohtaa etukäteen.

Kysyttäessä St Michelin voittajasuosikkia on vastaus yksiselitteinen – Face Time Bourbon.

“Sen kuuluu voittaa sunnuntain lähtö juoksunkulusta riippumatta. Auton takaahan sillä on vähän vaikeuksia. Lotteria-ajossa Face Time Bourbon laukkasi alkuun panostettaessa”, analysoi Jori Turja.

”Viimeiset kymmenykset ovat tiukassa. Voittoaika on vähän päälle 1.08”, hän ennustaa.

Sillä syntyisi uusi rataennätys, mutta ei kilometrin ratojen maailmanennätystä.

Stefan Melanderin tallin tämän vuotinen edustaja St Michel -ajossa on Santtu Raitalan ohjastama Evaluate. Reima Kuislan omistama jenkkiori on valmentajansa mukaan hyvässä iskussa. Vastus on kuitenkin huippuluokkaa.

”Hyvältä lähtöpaikaltaan Evaluate voisi riittää palkintopallin tuntumaan. Viimeksi Färjestadissa ori jäi pussiin, tuntui kuskin mukaan hyvälle. Face Time Bourbon ja Nurmoksen Seismic Wave ratkaisevat voiton kohtalon”, ennustaa Melander.