Staro Miami tähtää Ypäjältä tammojen EM-kisaan - Pakkasella muitakin saumoja

Keskiviikon Vermon mielenkiintoisimpia starttihevosia on Aripekka Pakkasen Staro Miami, jolla on seuraavaksi tähtäimessä Solvalla. Pakkanen kertoo myös, että työskentely Ypäjällä jatkuu kuten ennenkin

Jeannie Karlsson / Sulkysport

Mika Forss, Staro Miami ja omistaja Martti Simonen Solvallan valloittajina. Staro Miami on saavuttanut paljon naapurimaan pääradalla ja tavoittelee todennäköisesti vielä lisää.

Keskiviikon Vermon kisassaan Staro Miami on arvottu takariviin. Sen valmentajalla Aripekka Pakkasella on Vermossa saman omistajakaksikon Arto Kuhnan ja Arto Laineen hevoset tamma Queen Of Pirates (Citation Lindy) ja ori Treasure Of Pirate (Andover Hall) mukana, eikä valmentaja osaa arvioida, kumpi voittaa?

"Ihan hyviä saumoja on sekä tiistaina Forssassa että keskiviikkona Vermossa", Pakkanen arvioi.

"Staro Miamilla on sitten tähtäimessä Solvallan Jubileumspokalen-päivän (keskiviikko 18. elokuuta) tammojen EM (1. palkinto miljoona kruunua). Vähän samaan tapaan kuin viime vuonna mukaanpääsy ei ole varmaa. Silloin oltiin tosin lopulta viivalla, mutta reissu oli muuten epäonninen. Staro Miami on Ruotsin rekisterissä ja tavoittelee paikkaa heidän joukkueessaan. Kuinka monta tammaa tulee ulkomailta ja kuinka monta Ruotsin joukkueesta, on vielä epäselvää."

"Odotan Staro Miamilta keskiviikolta hyvää panosta. Tuntuisi että hevosen pitäisi mennä eteenpäin, ja Seinäjoelta jäi ehkä jotain varastoonkin, kun ei päästy missään vaiheessa kunnon kilvanajoon. Vermon kisa vaikuttaa sellaiselta, että siinä ei välttämättä jarrutella, mikä sopisi meille. Ei tule mitään muutoksia. Toivotaan onnistumista, joskaan se ei auta meitä Solvallan kisan pistetilanteeseen. Ja toivotaan sitten että mahdutaan mukaan EM:een."

"En luultavasti ole lähdössä itse Ruotsiin, oli miten oli, kun minulla on vasta yksi rokotus. Reissusta voisi seurata karanteenia, mikä olisi töiden kannalta hankalaa. Keskiviikon Pirate-hevosista (T65-4) on vaikea veikata. Ori on tauluaan parempi. Tamma taas saa kyllä keulan jos sillä ladataan, mutta en tiedä, mikä on oikea taktiikka, kuski saa päättää sen. Kumpikin voi minusta onnistua - paikatkin ovat hyvät. Molempien hevosten emänemä on Valley Bell, joka se jo oli minulla tallissa, ja omistajat ovat olleet mukana kuvioissa siitä asti - hyviä miehiä!"

"Forssasta odotan menestystä tietenkin koko kolmikolta: ainakin T5-hevosilta Ypäjä Orienteltä (T5-2) ja Ypäjä Louvrelta (T5-1). Ypäjä Oriente on paras sauma - sen pitäisi olla kyllä aika hyvä hevonen sarjoihinsa ja Ypäjä Louvrekin voi onnistua."

Miten Ypäjän mullistusten seassa menee muuten? Ypäjähän on esimerkiksi säästämässä ilmeisesti Vermon ravikoulusta luopumalla?

"Hyvin menee. Ei ne mullistukset, jos sellaisia on, näy meillä oikein millään tavalla. Eikä meillä aiemminkaan ole ollut oikein mitään havaintoa koko asiasta. Me jatkamme työntekoa, kuten ennenkin. Ei ole tullut mitään tietoa mistää leikkauksista täällä esimerkiksi."