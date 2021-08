Power Blasterin uusi valmentaja on selvillä – Hannu-Pekka Korpi

Terhi Piispa-Helisten

Conway Hallin poika Power Blaster on kova menijä. 4-vuotias ori sijoittui kevään Glenn Kosmos Memorialissa toiseksi An-Dorran jälkeen. Ruotsissa Power Blaster on yltänyt V75-tasolla ykköseksi ja V75-finaalitasolla kakkoseksi.

Hevosurheilu uutisoi viime viikolla, että liki 60 000 euroa ansainnut Power Blaster palaa Suomeen. Uusi valmentaja jäi kuitenkin vielä hämärän peittoon, mutta nyt sekin on selvillä. Ori muutti Hannu-Pekka Korven talliin.

”Eilen illalla hevonen saapui”, Hannu-Pekka Korpi vahvistaa.

Uransa 26:sta kisastaan viisi voittanut ja yhdeksän muuta mitalisijaa saavuttanut Power Blaster loukkasi keväällä hankositeensä. Ori on ennenkin kärsinyt vastaavista vaivoista.

”Aina olen vähän skeptinen näiden hankkarivaivaisten kanssa. Vamman pitäisi olla nyt kuitenkin hallinnassa, ja loukkaantunut jalka näyttää päällisin puolin ihan hyvältä. Hankkari ultrataan vielä, ja sitten tiedetään tarkemmin”, Korpi kertoo.

”Ori on kova menijä, jos se vain kestää terveenä. Starttaaminen ei ole ajankohtaista noiden rokotushommienkaan vuoksi. Kuun lopussa pitää ottaa vielä toinen rokotus, eikä sääntöjenkään puitteissa saa vielä kilpailla.”

Power Blaster aloitti uransa Antti Veteläisen valmennuksessa. Viime ajat ori on ollut Roni Paldanin treenissä Sisu-tallilla Ruotsissa. Hevosen omistaa Pentti Pietilä. Hän on Korvelle jo ennestään tuttu.

”Penalla ja Kalella (Kalevi Pietilä) on ollut Pekalla (Korpi) hevosia treenissä, ja esimerkiksi Hotshot Lucan kautta on oltu tiiviisti yhteydessä. Mun listoilla Power Blaster on nyt ensimmäinen heidän hevosensa.”

Hannu-Pekka Korven toinen uusi starttihevonen on viikko sitten muonavahvuuteen liittynyt Carlos Cashman. Kolmesti kilpaillut ja kolmesti laukannut 3-vuotias ruuna tuli Korvelle Per Nordströmiltä. Hevosen omistaa Garde Hästar AB eli Erno Gardemeister.

39-vuotiaan Korven valmennettavat ovat menestyneet tällä kaudella mukavasti. 35:sta kisasta on tullut kuusi voittoa, seitsemän kakkosta ja kaksi kolmosta. Power Blasterin ja Carlos Cashmanin liityttyä remmiin, Korven valmennuslistoilla on 13 hevosta.

”Ihan joo hyvä tilanne on tallissa. Muutama varsa on siinä vielä tulossa, joten kyllä töitä riittää kivasti”, Korpi lausuu.