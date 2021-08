Kuninkuusravien montémenestyjä Carolina Krokvik osti starttihevosen Ruotsin huutokaupasta

Terhi Piispa-Helisten

Seinäjoen kuninkuusraviperjantaina Zulamitillä yllättänyt Carolina Krokvik hankki starttihevosen lauantain Ruotsin nettihuutokaupasta.

Krokvik on viime aikoina menestynyt montéssa Zulamitin (Zoogin) satulassa muutenkin kuin Seinäjoella. Hän valmentaa Kruunupyyssä sisarensa Charlotta Krokvikin kanssa viisivuotiasta Taita Hillsiä (Infinitif), ja nyt tallin starttihevoskalustoon liittyy siis myös seitsenvuotias Grace River (Joke Face).

Krokvik sai hevosensa edullisesti 50000 kruunulla, sillä Grace River on vahva kilpatamma totosijoin 6-1-2 yhteensä 29 startistaan. Viime kisa Tingsrydissä mailin mittaisella kaviouralla päättyi voittoon valmentajansa Johan Svenssonin ohjastamana. Kyseessä oli ns. pistelähtö 10000 kruunun ykkösellä, mutta Grace River voitti selvästi johtavan rinnalta tuon heinäkuun lopun startinsa.

Tamma on myös mielenkiintoisen sukuinen, sillä emä Frantic Face (Pine Chip) on melkein 3,8 miljoonaa kruunua tienanneen Face The Evilin (Viking Kronos) sisko. Myös Frantic Facen neljä muuta startannutta jälkeläistä viidestä ovat voittaneet.

"Olen etsiskellyt starttihevosta, ja nyt se tuli", Caroline Krokvik kertoo.

"En uskalla sanoa hevosesta enempää, ennen kuin näen ja pääsen treenaamaan sitä, mutta sen pitäisi olla kai aika vahva. Viking Kronos (isänisä) on hyvä nimi sukutaulussa, ja jos pyörä ei pyöri, voi tamman aina astuttaa. Haussa oli enemmän ruuna, mutta kun tuohon kiinnitti huomiota ja kun se ei maksanut enempää, niin ajattelin, että voihan sitä koittaa."

"Kyyti on vasta rakenteilla, mutta se pääsee ehkä yhden sukulaiseni kyydissä pian Suomen puolelle. Katsotaan sitten rauhassa, missä mennään Gracen kan ssa. Kuitenkin sillä on hyvä startti alla, ja toivomus on, ettei kilpailemiseen tällä puolella menisi välttämättä hirveän pitkä aika."

Miten hevoshommat sujuvat muuten?

"Tallissa on kuuma tamma Taita Hills, jota olemme yrittäneet saada tasaantumaan. Sillä on kykyjä, jotka toivottavasti saadaan pian ulos starteissakin. Myös sillä on Viking Kronos suvussa emänisänä. Zulamit valmentautuu myös samassa tallissa tuttavan valmentamana, ja eiköhän sillä startata pian uudestaan taas."