Armas Palmroos laittelee uutta 11-aikaista ruotsalaista – ”Liekö se lintu vai kala”

Ville Toivonen

Armas Palmroos, 60, on pitkän linjan ravivalmentaja. Hän menestyi jo viime vuosituhannella Curry Alertin, Ritarin-Tyttö I:n ja Cesarine Ladyn kanssa.

Jyväskylän Vesangassa viittä hevosta valmentava Armas Palmroos laittelee starttivireeseen uusinta tulokastaan, 6-vuotiasta Red Rock Canyon Åsia. Noin 43 000 euroa radoilta rahaa ravannut ruuna on startannut urallaan 53 kertaa. Voittoja on irronnut kuusi ja muita totosijoja seitsemän kappaletta.

Ennätyksensä 11,5 Red Rock Canyon Ås viiletti kesällä 2019 sijoittuessaan Klass I-finaalissa kakkoseksi. Ruuna kilpaili tuolloin Jerry Riordanin väreissä. Ruotsissa syntynyt Red Rock Canyon Ås avasi uransa USA:ssa Anette Lorentzonin valmennuksessa. Break the Bank K.:n poika oli ennen Suomeen tuloaan Bergsåkerissa Henrik Erikssonin treenissä.

Ruunan menestyskausia olivat vuodet 2018 ja 2019. Tällä kaudella Red Rock Canyon Ås on ravannut seitsemän kisaa ja ottanut yhden voiton pistelähdöstä.

”Ruuna on ollut tässä jo pari kuukautta. Puhuivat, että Red Rock Canyon Ås sai nopeasti rahaa, ja kehitys sitten pysähtyi. Se pärjäsi etelässä hyvin Riordanilla, mutta ruunan muutettua pohjoiseen meno laantui”, Armas Palmroos taustoittaa.

”Liekö se lintu vai kala, sitä on hankala sanoa kotitreenien perusteella. Yksin ajettaessa ruuna on laiska, hölkkää kahta minuuttia. Sen se oppi Amerikan-vuosinaan. Pari kertaa olen laskenut Red Rock Canyon Åsilla muiden hevosten kanssa, ja silloin se meni odotetun terävästi. En ole kuitenkaan ajanut 20-vauhtia kovempaa.”

Palmroos olisi ilmoittanut uuden luotsattavansa starttiin ensi viikolle Teivoon, mutta byrokratia esti aikeet.

”Paperit eivät olleetkaan vielä selvinneet, mutta nyt ruuna on Suomen rekisterissä. Rekisteröinnin maksulappu tulee Hippokselta kuitenkin vasta samalla postilla passin kanssa. Sitten kun homma on selvä, aletaan katsella sopivia sarjoja ja ilmoitella kisoihin”, Palmroos sanoo.

Kelly Jon jälkeläiset Arroyo Grande ja Grande Dragon ovat pitäneet Palmroosin tallin lippua viime aikoina liehumassa. Jälkimmäinen tavoittelee keskiviikkona paikkaa Vermon TammaCupin finaalista.

”Vaikka niillä on sama emä, ne ovat täysin erityyppisiä hevosia. Arroyo Grande on tosi nopea ja terävä, Grande Dragon on taas rauhallisempi. Eiköhän Grande Dragon Vermossa finaaliin mene, kaikki on hevosella kunnossa.”

Vermon TammaCup keräsi keskiviikolle peräti seitsemän karsintaa: neljä enintään 30 000 euroa ja kolme enintään 10 000 euroa ansainneille.

”Nämä ennakkomaksulliset kisat, kuten Pilvenmäki Special ja Jokimaa Tekee Tähtiä, ovat aina täynnä, ja ne saavat mukaan sarjojensa parhaat. Tilausta tällaisille kisoille on selvästi olemassa. Sen sijaan normaalit sarjat ovat alkaneet olla vajaita, mukaan pääsee kyllä melkein aina kun haluaa. Mun mielestä osallistujamäärät alkoivat tippua koronan myötä, liekö sillä joku yhteys asiaan, en tiedä”, Palmroos pohtii.