Superkaksivuotias Pebble Beach suomalaisen Matts Sjöblomin Amerikan ässä

Pietarsaarelainen yrittäjä Matts Sjöblom on vuosia seurannut ja sijoittanut amerikkalaisiin hevosiin mm. All Laid Out Stablen osakkaana. Nyt hän on amerikkalaisomistajien kanssa kimpassa USA:n ehkä kuumimmassa kaksivuotiaassa peitsarioriissa Pebble Beachissä.

Pebble Beach ja Todd McCarthy toinen elokuuta oriin ennätysjuoksussa The Red Milellä Lexington,Kentuckyssä.

Pebble Beach (Downbytheseaside) on aloittanut uransa niin lupaavasti, että oriista on oltu kiinnostuneita jo kahden siittolan toimesta. Se on voittanut kolme neljästä startistaan ja meni toissastartissaan Lexingtonissa 08,5 ennätyksekseen. Eilen se voitti The Red Milellä ajalla 09,5 Kentucky Champion Seriesin 20000 dollarin arvoisen osalähdön. Myös ennätysjuoksu toinen elokuuta oli samaa sarjaa samalla radalla ja samansuuruisella palkinnolla. Kaikiaan ori on tienannut 54800 taalaa urallaan, joka alkoi voitolla The Meadowlandsissa.

Matts Sjöblom on ollut hevosenomistajana mukana pitkään kimpoissa Amerikassa ja kotimaassakin. Koronavuonna 2020 Amerikan huutokauppoihin ei ollut pääsyä paikanpäälle, mutta Sjöblom oli tosi aktiivisena silti.

"Lexington Selectedin kirjaa luettin ja videoita katsottiin erityisellä huolella", Sjöblom kertoo.

"Sieltä tulikin sitten osuudet viidestä ravurivarsasta. Martti Ala-Seppälän osaaminen ja kontaktit ovat tässä avainasemassa, vaikka itsekin olen kiinnostunut ja opiskelen kovasti. Se tässä hevoshommassa on parasta, ettei koskaan tule valmiiksi - joka päivä oppii jotain uutta, kuten Pekka Korpikin sanoo. Kuitenkin Pebble Beachin valmentaja Noel Daley vihjasi pian huutokaupan jälkeen, että tästä oriista kannattaa ostaa osuus ja oli oikeassa. Daley on luottovalmentajiamme Amerikassa, ja tartuin tilaisuuteen, vaikka osaaminen peitsareissa on rajallista. Katsoin videolta varsan liikkumista ja sukua. Emänemä on superperiyttäjä, joten sekin auttoi ja auttaa siitosorisuunnitelmissakin."

Downbytheseasiden varsat myyntiin vasta Lexingtonin viidentenä eli varsahuutokaupan päätöspäivänä, mutta niitä oli 26 ja keskihinta nousi kelvolliseen 61000:een. Pebble Beach oli kalliimmasta päästä 85000:n hinnallaan. Noel Daley on Australiasta kotoisin, missä ajetaan enimmäkseen peitsareilla, mutta hän on Pohjois-Amerikassa onnistunut hyvin myös ravureilla.

"Tämä on herkkä laji, eikä tässä auta ottaa ennakkoa, mutta nyt Pebble Beach on ainakin hyvällä mallilla ja kinnostaa muitakin. Se tähtää ehkä Breeders Crowniin jos kaikki menee hyvin. Esimerkiksi meidän viime vuosien Amerikan hevosista Ma Was Right (Muscle Hill) oli tosi hyvä kaksivuotiaana, mutta kolmevuotiskausi meni pieleen ilman, että oikein edes tiedän missä ongelma oli. Viime vuoden hankinnoista Palermo Hanover (Father Patrick) ja Danznqueen Hanover (Donato Hanover) ovat aloittaneet myös ihan mukavasti, mutta ei mitään Pebble Beachin luokkaa kuitenkaan. Jotain on jo myyty poiskin ja ehkä paras ravuri kakkosista, Unleashed Kemp (Wishing Stone), on vielä aloittamatta, kun se alkoi kasvaa kovasti."

Syndikoidaanko Pebble Beach pian siitosoripohjalta?

"En osaa sanoa. Amerikkalaisilla osakkailla on enemmistö, ja minä seuraan tilannetta. Amerikkalaiset toivottavasti tekevät fiksuja ratkaisuja oriin kanssa."

