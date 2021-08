Marjo Kaipainen satsaa laadukkaaseen kasvatukseen - ”Oli kuitenkin laitettava jäitä hattuun. Pelkästään varsamaksuihin meni yli 25 000 euroa”

Kuva: Ville Toivonen

Mittavan ja menestyksekkään uran IT-yrittäjänä tehnyt juvalainen Marjo Kaipainen on viime vuosien yrityskauppojen jälkeen päässyt keskittymään enemmän hevosurheiluun. Kysyttäessä häneltä itseltään, Kaipainen kutsuu itseään eläkeläiseksi siirryttyään viime vuonna 58-vuotiaan varhennetulle eläkkeelle.

”Remontoimme paraikaa kotitilamme päärakennusta asuinkäyttööni. Sen lisäksi istun yhden uudenkon IT-yrityksen- sekä Hevosurheilu-lehden hallituksessa”, kertoo Marjo ajankohtaiset kuulumisensa remontin keskeltä.



Eläkkeelle jäätyään aikaa on kuitenkin jäänyt yli hevosten valmentamiselle.

”Viime talvena kävin lähes päivittäin ajamassa kaksivuotiaita kasvattejani Sepon luona”, kertoo Marjo Kaipainen sujuvasta yhteistyöstä entisen puolisonsa Seppo Suurosen kanssa.

”Olen mukana edelleen omistajana Ravitalli Suuronen Oy:ssä. Hoidan muun muassa laskutuksen sekä kirjanpidon. Ihan hyvin riittää päivisin tekemistä”, Kaipainen nauraa.



Marjo on satsannut kasvatustoimintaan voimakkaasti koko 2010-luvun. Tänä vuonna syntyi kolme varsaa isinä Googoo Gaagaa, Maharajah ja Readly Express.

”Oli kuitenkin laitettava jäitä hattuun - pelkästään varsamaksuihin meni yli 25 000 euroa. Liisasinkin kaksi tammaa pois, ja astutin ainoastaan Hotshot Lucan (Dream Vacation) loveyoulaisen puolisiskon Glowing Love Lucan Muscle Massilla”, kertoo Marjo päivitetyistä kuvioistaan.



Torstai-iltana Lahdessa Kaipaisen kasvateista Lightning Luca (Beer Summit) starttaa ensimmäistä kertaa.

”Lightning Lucassa meillä on viiden hengen kimppa, joista me kaikki osakkaat olemme olleet pitkään hevosenomistajina. Se on ollut Sepolla muutaman kuukauden. Airaksisen Risto on ajellut sillä aika paljon kesällä. Riston suosituksesta päädyimme ilmoittamaan volttilähdön sijasta ryhmälähtöön. Se treenasi ennen terveysmurheita lupaavasti Timo Korvenheimolla. Mielenkiintoinen debyytti on edessä torstaina”.



Kaipaisen Lara Luca (Maharajah) on Risto Airaksisella valmennuksessa. Syksyn nelivuotislähdöt ovat tamman tähtäimessä.

”Lara Luca teki viime vuonna mukavan tilin keväällä Ruotsin tavallisista kolmevuotislähdöistä Petri Salmelan käsistä. Syksyllähän se riitti asiallisesti ikäluokkalähdöissäkin. Vastus on kova tänä vuonna. Jos finaaleissa sijoittuisi kärjen tuntumaan saa siitäkin asiallisen korvauksen. Risto oli tamman esitykseen viimeksi oikein tyytyväinen”.



Lara Lucassa yhdistyy pitkät juvalaiset hevosperinteet. Valmentajana on tämänkin kesän sisarensa luona viettänyt Juvalla varttunut Risto Airaksinen. Omistajina ovat Marjo Kaipainen ja juvalainen Jarkko Ralli, jolla on ollut Airaksisella hevosia vuosikymmenten ajan.

”Kimppaomistaminen on minusta mukava muoto omistaa hevosia. Jaetaan yhdessä nousut ja laskut. Olen myynyt aika paljon kasvattejani erilaisille kimpoille. Osaan olen itse jäänyt osakkaaksi”, kehuu Kaipainen kimppaomistamista.