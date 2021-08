Uutiset

Iikka Nurmonen toiveikkaana Vermoon Super Schisselin kanssa – Kuislan toinen tykki Evaluate ottaa vielä aikaa Uutiset ”Luokkkahan ruunalla riittää, laukat ovat olleet lähinnä työtapaturmia”, toteaa Iikka Nurmonen Super Schisselin päivän statuksesta.

Terhi Piispa-Helisten

Nuorimies Nurmonen on ollut viime päivinä vauhdissa. Viikonloppuna hän ohjasti Stallonen ruunaruhtinaaksi ja Next Directionin Malja-ajon sankariksi. Tulevina päivinä Iikka Nurmosella on kolme kovaa valmennettavaansa tositoimissa.

Iikka Nurmosen valmennettavat ovat kilpailleet tänä vuonna säästeliäästi mutta kovalla voittoprosentilla. Vuoden 47 startista 13 on päättynyt voittoon. Valmentaja onkin tyytyväinen 28 voittoprosenttiin. ”Kalusto on vaihtunut aika paljon viime vuodesta, mutta nyt on tarkoitus alkaa startata enemmän. Olen kuitenkin ihan tyytyväinen hevosten esityksiin”, toteaa Iikka Nurmonen vuoden ensimmäisestä kahdeksasta kuukaudesta.



Keskiviikkona ja torstaina Nurmosen tallista starttaa useampi mielenkiintoinen hevonen. Reima Kuislan Super Schissel kisaa Vermossa neljännessä T65-kohteessa. Kahteen viimeiseen starttiin jenkkiruuna on laukannut. Iikka ei ole kuitenkaan huolissaan. ”Hevonen tuntuu hyvälle kotona. Mutta luulen ruunan tekevän hyvän esityksen keskiviikkona. Kolmen kierroksen kisa sopii sille hyvin, onhan siinä muutama hyvä vastassa. Jatketaan ilman etukenkiä, se on juossut kaikki starttinsa minulta käsin ilman etukenkiä. Jostakin syystä Joensuun kenkäinfo ei päivittynyt oikeaksi”, toteaa Nurmonen keskiviikkoillan tehtävästä.



Lahtelaisvalmentaja sai talliinsa St Michel -ajoon osallistuneen Evaluaten. Reima Kuislan niin ikään omistama ori teki vaisuhkon esityksen Mikkelissä. ”Olemme ajelleet sillä kotona. Starttiin tuloa emme ole vielä suunnitelleet”, toteaa Nurmonen aiemmin Stefan Melanderin valmentamasta jenkkioriista.



Torstai-iltana kotiradalla Lahden Jokimaalla M.S. Triple J. ja Bismarck Comery debytoivat Nurmosen tallista. M.S.Triple J on mukana viiden hevosen lyhyessä ryhmälähdössä, joka ravataan ennen T5-peliä illan kolmantena lähtönä. Valmentaja lähtee matkaan kuitenkin maltillisin odotuksin. ”Ori tuntuu ihan asialliselle harjoituksissa. Startataan, kun kerran kotiradalle sattui sopiva lähtö. Toivottavasti ollaan vähän viisaampia startin jälkeen”.



Bismarck Comeryn suhteen Nurmosella on korkeammat odotukset. T5-pelin neljännessä kohteessa starttaava ruuna palaa reilun kahden kuukauden tauolta. ”Ruuna vaikuttaa kovaluokkaiselle hevoselle. Hyvinhän se on mennyt edellisessä paikassakin. Hyvältä toisen radan lähtöpaikalta pidän Bismarck Comeryn menestymismahdollisuuksia parempana kahdesta hevosestani. Kummallakin ajetaan ilman kenkiä.”

Jos ovat Nurmosen valmennettavat kilpailleet edellisvuotta vähemmän, Iikka on kiertänyt raveissa entiseen tapaan hyvällä menestyksellä. Viime viikonloppuna hän voitti Ylivieskassa Ruunaruhtinas-kilpailun molemmat osalähdöt isä-Ossin valmentamalla Stallonella. Kuin kaupan päälle Nurmonen juhli Malja-ajon täysosumaa Timo Hulkkosen treenaamalla Next Directionilla. "Kumpikin hevonen oli tosi hyvä Ylivieskassa. Next Direction voitti helponoloisesti. Stallonelle ei tiheä starttaaminen aiheuttanut suurempaa ongelmaa. Meni pirteän oloisesti 2600 metrin kisan lauantaina", kehuu Nurmonen Ylivieskan menestysajokkejaan.