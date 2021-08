Vuorisalon varsat valmiina ikäluokkiensa ykkösten kohtaamiseen - ”Hevosia pitäisi vaan ilmoittaa rohkeasti mukaan, muuten ei pian ole enää ainakaan karsintalähtöjä tarjolla”

Terhi Piispa-Helisten

Hiipeli on hiipinyt ikäluokkansa kärkikaartiin. Kuvan Seinäjoen Pikkukunkussa laukka vesitti menestysmismahdollisuudet, mutta Keskisuomalainen Derbyn karsinnassa ori kiritti Ville Kallea kunniakkaasti.

Kotimaan raviviikon päälähtö on lauantaina Jyväskylässä ravattava Keskisuomalainen Derby. 5-vuotiaiden suomenhevosten suurimman kisan karsinnat juostiin viime torstaina. Yksi alkuerien pirteimmistä esityksistä ja isoimmista yllätyksistä oli Hiipelin kipakalla kirillä irronnut kakkossija. Ori hätyytteli vuonna 2016 syntyneen ikäluokan ykkösnimeä Ville Kallea lopussa.

”Ehkä Hiipelin suoritus pikkuinen ylläri oli. On kyllä tiedetty, että kun ori ottaa juoksemisen asiakseen, niin se pystyy paljoon. Hiipeli ei aina keskity kilpailemiseen tosissaan, ja sillä on juoksun aikana vielä omia kujeita”, kertoo orin valmentaja Aimo Vuorisalo.

”Tasaisen reipas tempo sopisi Hiipelille. Ville Kalle on tietenkin finaalin suosikki, se on ollut tasaisen hyvä. Jos Hiipeli olisi siellä kolmannen tai neljännen sijan paikkeilla, niin olisimme tyytyväisiä. Mitään muutoksia ei orille tehdä. Hevonen on ollut karsinnan jälkeen kotona normaali.”

Jämsässä talliaan pitävä Vuorisalo on tehnyt Anne-Marie Ljungqvistin ja Ari Kortelaisen omistaman ja kasvattaman Hiipelin kanssa töitä pari vuotta. Vuorisalon treenissä on myös orin kaksi vuotta vanhempi veli Hiioppi. Se sijoittui omassa derbyssään kolmanneksi. Edelle jäivät vain tappioton Landen Paukku ja kuninkaallisen 3100 metrin mestari Vixeli. Kriteriumissa Hiioppi oli toinen.

”Hiipeli ei ollut 3-vuotiaana valmis, mutta on kehittynyt sittemmin nopeasti. Hiioppi oli varhaiskypsempi, vaikka kyllähän Hiipeliäkin pitää varhaiskypsäksi sanoa, jos se Derbyn finaaliin selviää. Molemmat veljekset ovat ravureita, vaikka pikkuveljelle laukkoja onkin vielä tullut. Hiipeli on isoveljeään isokokoisempi”, Vuorisalo vertailee.

Kotioloissa Hiipeli on Vuorisalon mukaan kiltti ja kuuliainen.

”Kyllä se muille huutelee, mutta niinhän nuoren orin kuuluu tehdäkin”, Vuorisalo nauraa.

Hiipelin tallikaveri Trumppi (Vaellus-Ekebo Isabell) on tulessa torstaina Lahdessa käytävässä Oulu Express-karsinnassa. GOT Tallin omistama ja Anne ja Timo Lahden kasvattama ori on ikäluokkansa kuumimpia nimiä. Kaustisen Pikkupelimannissa Trumppi oli toinen ja Seinäjoen Pikkuprinssissä kolmas.

”Seinäjoella ori olisi voinut olla ilman häirintää kakkonenkin. Trumppi parantaa koko ajan, keväällä se ei vielä ymmärtänyt kilpailemisesta mitään”, Vuorisalo valaisee.

Lahdessa vastassa on nelivuotiaiden valtias, uraansa kymmenen startin jälkeen vailla häviön tuskaa jatkava Siirin Valtsu. Vuorisalo kunnioittaa varsansa vastustajaa.

”Sille Trumppi tuskin riittää, mutta sijoista Siirin Valtsun takana taistellaan. Kaiken kaikkiaan ikäluokka vaikuttaa tasokkaalta, siinä on Siirin Valtsun jälkeen neljä-viisi oikein mukavaa aloittelijaa.”

Oulu Express-karsinnat potevat verenvähyyttä. Mukaan ilmoitettiin yhteensä vain 18 varsaa, ja näistä kaksi jäi pois. Oulun alkuerässä paikkaa loppukisasta oli tavoittelemassa lopulta kymmenen varsaa, Lahdessa on viivalla tällä hetkellä vaivaiset kuusi osallistujaa. Kaikki hyväksytyn juoksun tehneet menevät siis 28. elokuuta miteltävään finaaliin.

”Vaikka jokainen maaliin selvinnyt meneekin jatkoon, niin kyllä Trumpin kanssa otellaan silti mahdollisimman hyvästä sijoituksesta. Ainahan ikäluokissa tahtoo olla yksi yli muiden, ja ehkä se pelottaa sitten varsojen omistajia, eivätkä he uskalla ilmoittaa hevosiaan mukaan. Mielestäni on hyvä, että karsintojen palkintoja on nostettu ja että finaaleissa jaetaan rahaa aiempaa tasaisemmin. Hevosia pitäisi vaan ilmoittaa rohkeasti mukaan, muuten ei pian ole enää ainakaan karsintalähtöjä tarjolla”, Vuorisalo aprikoi.

Hänellä on treenilistoillaan 12 nimeä, ja kaikki ovat suomenhevosia. Varsoja virtaa talliin tasaisella tahdilla lisää. Tulevaisuuden ikäluokkatoivoista kysyttäessä Vuorisalo nostaa esille 2-vuotiaan ellinsisulaisen orin Myrskyluodon Jannen.

”Se on nyt laitumella. Ori vaikuttaa kyllä juoksijalta. Radoillahan se hyvyys sitten lopulta nähdään.”