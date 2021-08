Ruotsin varsahuutokaupasta hevosia myös Suomeen: "Oikein hyvän näköinen ja -sukuinen varsa. Hienoa että löytyy omistajia, jotka haluavat satsata lajiin ja meihin valmentajana”

Anu Leppänen

Janne Korpi oli eilisen huutokaupassa Smokewalley Oy:n asiamiehenä. Qudriofoglio menee treeniin Pekka Korvelle.

Huutokaupan kalleimmaksi hevoseksi muodostui Eyewink Kronos. Björn Goop huusi kovasukuisen tamman (Muscle Hill – Oyster Kronos, Conway Hall) hevosenomistajilleen 3,1 miljoonalla kruunulla.

Toiseksi kallein varsa päätyi Reijo Liljendahlille, joka huusi 1,9 miljoonalla kruunulla orivarsa Selfmade Tilen (Walner – Andie Sophia, Like a Prayer). Neljän myynnissä olleen suomalaistaustaisen Walnerin varsan keskihinnaksi muodostui hieno 1 127 500 kruunua!

Timo Nurmos oli suomalaisista aktiivisin huutaen kolme varsaa. Kallein Nurmoksen ostoksista oli maharajahilainen orivarsa Our Pride josta Nurmos maksoi 600 000 kruunua.

Janne Korpi huusi 340 000 kruunulla Quadriofoglion. Orivarsan isä on Trixton ja emä 10-aikainen Indoor Voices.

"Ostin sen toimeksiantona Smokewalley Oy:lle. Varsa lähtee Suomeen Pekalle valmennukseen. Oikein hyvän näköinen ja -sukuinen varsa. Hienoa että löytyy omistajia, jotka haluavat satsata lajiin ja meihin valmentajana”, iloitsee Janne Korpi.

Roni Paldan huusi kaksi varsaa. Tactical Landingista oleva tammavarsa Norma Jean Boko maksoi 100 000 kruunua. Reima Kuisla maksoi 150 000 kruunua Father Patrickin jälkeläsiiestä, orivarsa Quidditch Hålerydistä. Petri Salmela huusi 100 000 kruunulla Brilliantissimen pojan Carlos Fighterin.

Suomalaisistaustaisista kasvattajista parhaimman hinnan sai Göteborg Smart Repair Center AB:n taustalta löytyvä Marko Kreivi. Tactical Landingista oleva Pure Tactic myytiin 600 000 kruunulla. Kreivillä oli yhteensä neljä Pure-kasvattia myytävänä. Näistä hän myi myös Pure Hopen. Usassa vaikuttava Perry Söderberg maksoi Brilliantissimen tyttärestä 120 000 kruunua. Muut kaksi Kreivi huusi sisään.

Jeppas-hevosia Ahvenanmaalla kasvattavat Pia ja Robert Ekström myivät orivarsa Jeppas Zeppelinin (Nuncio) 170 000 kruunulla Jörgen Westholmille. Robert Bergh puolestaan maksoi. 180 000 kruunua readlyexpressiläisestä tammasta Jeppas Zoesta.

Riku Niittynen Oy myi Twister Bin orivarsan Mastroiannin Mattias Djuselle 260 000 kruunulla. Tapani Raunio myi Royalty For Lifen pojan Underground Artistin 240 000 kruunulla Robert Berghille.

Solvallan huutokauppa oli ensimmäinen huutokauppa korona-ajan jälkeen, jossa yleisö sai olla paikan päällä. Keskihinnaksi (sulkeissa 2020) muodostui 371 633 (387 647) kruunua, mediaanihinta oli 240 000 (280 000) kruunua ja myyntiprosentiksi muodostui 79 (66).

24.–26. syyskuuta järjestettävä Ruotsin kriteriumhuutokauppa järjestetään digitaalisena.

Tiedossa olevat suomalaisostokset:

Nr 8: o Our Pride (Maharajah – Our Precious, Pearsall Hanover), Stall Timo Nurmos AB, 600 000 SEK

Nr 13: o Guardiofoglio (Trixton – Indoor Voices, Yankee Glide), Janne Korpi, 340 000 SEK

Nr 62: o Carlos Fighter (Brilliantissime – Brilliant Dust, Muscle Hill), PS Horse AB, 100 000 SEK

Nr 79: o Carlos Moneyman (Readly Express – Moneypenny Face, Viking Kronos), Paldan Stable OY, 80 000 SEK

Nr 102: o Nestor Schermer (Varenne – Trecciadoro Rex, Cantab Hall), Stall Timo Nurmos AB, 280 000 SEK

Nr 106: o Quidditch Håleryd (Father Patrick – Alvena Take It, Make it Happen), Reima Kuisla Stable OY, 150 000 SEK

Nr 120, t Norma Jean Boko (Tactical Landing – Favor Baby, Tagliabue), Paldan Stable OY, 100 000 SEK

Nr 129, o Readly Cash (Readly Express – Fleetfoot Hanover, Andover Hall), Stall Timo Nurmos AB, 550 000 SEK

Nr 133: o Selfmade Tile (Walner – Andie Sophia, Like A Prayer), Reijo Liljendahl AB, 1 900 000 SEK

Huutokaupan tulokset löytyvät tapahtuman kotisivulta