Ruotsin Derbyn lähtölistat: Global Bring It Onilla, Kuismalla ja Torvisella surkea ratatuuri

Ruotsin Derbyn ja Tammaderbyn lähtölistat ilmestyivät tänään. Isto Kuisma lähtee Kouvolasta liikkeelle Tammaderbyyn Global Bring It Onilla. Hannu Torvisen ajokki sai surkean numeron 12. Timo Nurmoksen valmennettaville tuli niin ikään liuta takrivejä.

Anu Leppänen

Satoi tai paistoi. Hannu Torvinen lähtee ensi tiistaina Jägersron derbykarsintaraveihin ajamaan yhtä hevosta, Isto Kuisman tallin Global Bring It Onia, joka sai epäonnisesti isoimman numeron 12 Tammaderbyn karsintaansa.

Veijo Heiskasen ja Valley Media Oy:n Tampereelta omistama Kurri Jari Boko oli onnekkaampi suomalaisprofiileista - kolmosrata omassa karsinnassaan. Mika Forssin rattailleen saava ori kohtaa ikäluokan toistaiseksi toiseksi rahakkaimman hevosen Önas Princen. Lars Ingman Oy:n kasvattama Nurmoksen tallin Keira De Veluwe starttaa omassa Tammaderbyn karsinnassaan radalta kuusi, kun taas Onkel Invest Oy:n omistama The Primerose on seiskaradalla omassaan. Saman Onkel Investin toinen Björn Goopilta Tammaderbyyn starttaava ravuri The Fastlove sai sentään kolmosradan.

Kurjin tuuri kävi tosiaan Isto Kuisman valmennettavalla Global Bring It Onilla, joka veti täydellisen mustapekan 12 täydellä matkalla ajettavaan Tammaderbyn karsintaan. Hannu Torvinen lähtee ajamaan yhtä hevosta tiistaina Ruotsin etelään.

"Global Bring It on pystyisi minusta 13-alkuiseen täyden matkan aikaan nykyvireessä", arvioi Torvinen.

"Se on ollut hyvä, mutta tietenkin siellä näkee sitten, mihin on eväitä noita vastaan. Lähtöpaikan olisi pitänyt olla parempi, jotta voisi elätellä toiveita jatkopaikoista, mutta mitään ei saa ellei yritä. Kuisma tekee rohkeasti reissuja, mikä on hienoa. Ei ollut luvassa mitään muita ajokkeja, vaan lähdin vain kun kysyttiin."

Timo Nurmoksen derbysuosikeista tappioton (viisi starttia) Calgary Games sai ihanteellisen kolmosradan. Jorma Kontio ohjastaa, kuten tähänkin asti. Sen sijaan Claes Sjöströmin suitsima Chiru veti numeron 11.

