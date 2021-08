"Pappa" Airaksisella projekti menestyshevosensa tyttärestä ja saumoja sekä 75:ssä että Derbyssä

Kuka muistaa Vanity Hossin, 13,1ake? Ura jäi lyhehköksi, mutta Risto Airaksinen pääsi tammalla lujaa. Nyt "Papalla" on Black Vanity, Vanity Hossin tytär, projektina. Kahden valmennettavan tallista on lisäksi 75-pankki ja derbysauma startissa.

Anu Leppänen

Risto Airaksisella on taas mielenkiintoiset ajat.

Risto Airaksinen, 71, pysyy otsikoissa, oli miten oli. Tällä hetkellä "Papan" käsissä on kaksi valmennettavaa, Anything For You ja Lara Luca, joilla kummallakin on lähipäivinä menestyssaumaa huippuyhteyksissä. Lisäksi Airaksinen on saanut "projektikseen" siis entisen menestyshevosensa Vanity Hossin (Credit Winner) nelivuotiaan tyttären Black Vanity (Farifant), 15,9 täysi voltti. Hetviinasta tunnettu Christer Sandholm sekä emän että tyttären takana.

"Katsotaan nyt, tuleeko siitä mitään", Airaksinen toteaa.

"Black Vanity on tullut vasta vähän aikaa sitten, eikä ole vielä täyttä kuvaa tammasta. Se on toistaiseksi Suurosen Sepon listalla täällä Juvalla, missä minulla on nyt hevoseni. Tutkitaan ja katsotaan, mihin projekti johtaa. Emä oli kyllä lahjakkuus, jolla olisi ilman terveysongelmia ollut ihan erilainen voittosumma ( 25160 euroa). Nämä lauantain ja keskiviikon starttihevoset ovat ilman muuta mahdollisia menestyjiä."

"Anything For You (T75-3) on eka hevonen, joka lapulle kuuluu. Se pystyy tekemään omaa juoksuaan, vaikkei keulaa irtoaisikaan. Kengät pysyvät jalassa, mutta niinhän ne olivat viimeksikin. Hevonen tuntuu hyvältä."

"Lara Luca (derbykarsinnat keskiviikkona, T65-3) on myös oikein hyvän tuntuinen. Nyt riisutaan kengät taas, kuten Seinäjoella. Siellä tamma oli kova, mutta avaus meni pitkäksi. Viimeksi jäi varaa sitten taas. Minusta tämä ei ole kaikkein kovin näistä karsinnoista, ja Lara Lucalla on menestyssaumaa, kunhan taktiset kuviot onnistuvat."

Lauantain T75 ratkotaan Jyväskylässä (peli kiinni 17.20). Keskiviikon T65 Vermossa Derbyn karsintoineen puolestaan sulkeutuu 19.10.