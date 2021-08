Heiskasen ja Halmeen jännät ajat: Kurri Jari Bokolla sauma Derbyssä, ori siirtyy Goopille ja tallin muutto Suomeen

Anu Leppänen

Kättä päälle! Suomen nuorimpina tuhannen voiton klubiin ajaneet Hannu Torvinen ja Veijo Heiskanen olivat 25-vuotiaita ajaessaan tuhannennen voittonsa, Veijo vuonna 1984 ja Hannu 2017. Pian miehet ovat vastakkain esimerkiksi Vermon kaviouralla.

Vermon talleja remontoidaan Halme & Heiskanen -kaksikkoa varten. Ruotsia ei voi kuitenkaan hylätä noin vaan isännän yli 30 vuoden maassa jälkeen. Tallin ässä Kurri Jari Boko (Make It Happen) tähtää Derbyyn, UET Grand Prixiin ja Breeders Crowniin loppuvuoden aikana ja tallissa on Ruotsin Kriteriumiinkin tähtääviä varsoja.

"Remontti valmistuu kai syyskuun loppupäässä ja aletaan muuttaa sitten", Heiskanen kertoo.

"Ensi tiistain Jägersro on kiinnostava paikka Kurri Jari Bokolle. Ajoin sillä tänään hiittiä, ja en minä ainakaan sitä paremmaksi osaa saada - hevonen tuntui tosissaan hyvältä. Lähtöpaikkakin tuli hyväksi ja ori oli viimeksi voimissaan maalissa, olen pettynyt jos ei finaalipaikasta ainakin taistella."

Teillä on muutto Suomeen edessä ja Kurri Jarilla isoja kisoja syksyllä, mikä on suunnitelma?

"Sovin Björn Goopin kanssa, että ori menee sitten loppukaudeksi sinne. On UET Grand Prixiä tässä Åbyssä ja sitten Breeders Crownia, joihin ori on ilmoitettu. Samoin Lemieux Bokolla (From Above), joka on Kurrin veli, sekä Lukaku Di Quattrolla, ainakin tähdätään Kriteriumiin. Lemieux ei ole päässyt näyttämään osaamistaan, kun sen ura lähti todella monen lähdönuusinnan kautta liikkeelle, ja laukkavaihde on jäänyt päälle, vaikka ori ei ole laukkuri. Nyt uskon sen onnistuvan maanantaina Färjestadissa. Samoin Höwings Unicornilla ja Sahara Peyotella on ihan hyvät saumat onnistua siellä, joten on odotuksia tallin seuraavista starteistakyllä, kun sitten tiistaina on se derbykarsinta."

Onko uutinen muutosta Suomeen aiheuttanut liikehdintää tallin kuvioissa?

"Yllättävän vähän. Pari hevosta on lähtenyt. Joitakin suunnitelmia uusista hevosista sitten Suomessa on syntynyt, mutta ei mitään konkreettista vielä. Vermossa on myös kova taso, eikä ole ideaa tuoda sinne hevosia, joilla ei pärjää. Otetaan mukaan vain sellaisia joissa on ideaa. Ne joilla taas on ison rahan mahdollisuuksia Ruotsin puolella, saavat pysyä täällä. Ei niissä ole idea siirtää Suomeen. Kurri Jarilla esimerkiksi on hyviä rahoja ulottuvilla vaikkei se varmaan voitakaan mitään isoa finaalia. Kuitenkin se on premiechansattu (valittu tuplapalkinto Ruotsin isoissa kasvattajakisoissa opetuslähtöpalkinnon sijaan), eli kaikki rahasijat tulevat tuplana."