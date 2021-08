Rikard N Skoglund on noussut raketin lailla ruotsalaisohjastajien kärkijoukkoon: "Jorma Kontio, Ulf Thoresen ja John Campbell ovat idoleitani"

Ville Toivonen

Rikard N Skoglund lähestyy arvostettua 1 000 voiton rajaa ohjastajana.

32-vuotias Rikard N Skoglund on tehnyt viimeisten neljän vuoden aikana rakettimaisen nousun Ruotsin lainaohjastajamarkkinoilla. Vaikka elämä hymyilee nyt ammatillisesti, se on myös koulinut kovalla kädellä.

Sundsvallista lähtöisin oleva Rikard ja kaksi vuotta nuorempi Robert joutuivat kovan paikan eteen vuonna 2005, kun heidän Anders-isänsä menehtyi liikenneonnettomuudessa palatessaan Hotingin raveista.

"Isäni kuollessa hirvikolarissa olin 16-vuotias. Minulle ja Robertille oli itsestään selvyys viedä suvun hevosperinnettä eteenpäin. Vaikka emme olleet edes täysi-ikäisiä, oli luonnollista ottaa vastuu perheen hevosista. Sattumalla on todella suuri merkitys elämässämme”, toteaa Rikard tunteikkaana.

Rikard muutti vajaat 10 vuotta sitten puolisonsa Linan synnyinseudulle Östersundiin, ja he pyörittivät valmennustoimintaa sieltä käsin. Rikardin mukaan ratkaisu ei välttämättä ollut viisain ammatillisesti. Hän halusi kuitenkin päästä pois Sundsvallista. Henkisen hyvinvoinnin kannalta Östersundissa vietetyt vuodet olivat tärkeitä.

"Saatuani elämän tasapainoon Östersundissa aloimme pohtimaan puolison kanssa, mitä haluamme tulevaisuudelta. Saimme siinä vaiheessa kuulla, että Wolmstan valmennuskeskus oli myynnissä Sundsvallissa. Ostimme sen yhden hevosenomistajamme avustuksella”, kertaa Rikard lähes 80-paikkaisen valmennuskeskuksen ostoa.

Hänellä ei kuitenkaan koskaan ollut tarkoitusta alkaa pitää suurta valmennustallia, vaan hän vuokrasi karsinoita Robert-veljelleen ja norjalaiselle kylmäverivalmentaja Öystein Tjomslandille.

"Oma paikka oli tietynlainen taloudellinen turva tulevaisuuden varalle. Aloin kuitenkin samoihin aikoihin satsata enemmän lainaohjastamiseen. Lopulta olin kotona Sundvallissa ainoastaan pari yötä viikossa, mikä oli parisuhteenkin kannalta kestämätön tilanne. Niinpä päädyimme puolison kanssa muuttamaan Tukholman seudulle pari vuotta sitten”, kertaa Rikard elämänsä käänteitä.

Rikard ja Lina hankkivat talon läheltä Erikssundin legendaarista siittolaa. Sieltä he myös vuokraavat tarvitsemansa määrän karsinoita hevosilleen. Wolmsta myytiin vuosi takaperin Tjomslandille.

"Hevoset ovat puolison vastuulla. Hän on kiinnostunut valmentamisesta. Minua on aina kiinnostanut jollakin tapaa enemmän kilvanajo”.

Rikard N Skoglund korostaa useaan otteeseen henkisen hyvinvoinnin tärkeyttä raviohjastajan ammatissa jaksamisessa.

"Hyvä, että jaksamisongelmista on alettu puhua julkisesti. Nostan hattua niille, jotka jaksavat ohjastaa ja pyörittää samalla omaa isoa valmennustallia. Taso on kuitenkin niin kova sekä valmennus- että ohjastajamarkkinoilla, että ainakin minun mielestäni on ihan ymmärrettävää erikoistuminen jompaankumpaan."

Viime vuosi oli ohjastajan tähän asti paras voittojen määrällä mitattuna. Vajaasta 2 000 startista 237 päättyi voittoisasti. Tänä vuonna voittoja on kertynyt 131.

"Minulla taitaa olla hieman vajaat 930 voittoa koko uralta. Tavoitteena on ylittää vuoden loppuun mennessä 1 000 voittoa ohjastajana. Jos voittotahti jatkuu samanlaisena, on tavoite realistinen”, analysoi Rikard.

Tällä hetkellä Skoglund on Ruotsin valtakunnallisessa ajajaliigassa viidentenä ennen Jorma Kontiota. Puheen kääntyessä yli 11 000 voiton Kontioon haluaa Skoglund nostaa esiin Kontion merkityksen hänen ohjastajauralleen.

"Hän on ollut aina yksi minun suurista idoleistani. Jorma Kontio, Ulf Thoresen ja John Campbell ovat idoleitani, kovan luokan ohjastajia kaikki."

"Jomppe on todella mukava ja empaattinen ihminen. Olen yrittänyt ottaa mallia hänestä ohjastajana, mutta myös hänen asiakaspalvelutaidoistaan. Hän pyrkii olemaan ajoissa paikan päällä raveissa, ja kaikki asiakkaat ovat hänelle tärkeitä. Ei siis ihme, että hän on todella suosittu ravipiireissä”, kehuu Skoglund Jorma Kontiota kollegana ja esikuvana.

Kansainvälistä menestystä Skoglund on päässyt maistamaan Jerry Riordanin Zarenne Fasin rattailla. Rahallisesti suurin voitto tähän mennessä on tullut Mattias Djusen Racing Broddan rattailla vuoden 2019 Tammaderbystä.

Viime aikoina Skoglund on saanut vastuuta Robert Berghin valmentamien hevosten rattailla. Tiistaina Berghin ollessa ajokiellossa ajaa Rikard kuutta Berghin valmennettavaa derby- ja tammaderbykarsinnoissa Jägersrossa.

"Berghin hevoset sopivat ajotyyliini. Niillä voi tehdä spontaaneja ratkaisuja lähdöissä. Ei tarvitse ajaa välttämätä suojajuoksua. Tiistain hevosista Mr Mah Can oli todella hyvä viimeksi voittaessaan Åbyssä."

Vaikka raviohjastajan ammatti on kuluttavaa, kokee Rikard olevansa unelma-ammatissaan.

"Ravilähdöt ovat näkyvin osa työtä. Sosiaalinen puoli on myös tärkeä osa, keskustelut niin ohjastajien kuin valmentajien kanssa raveissa. Meillä on todella hyvä ilmapiiri aktiivien parissa."

"Joskus tuntuu raskaalle lähteä reissuun. Mutta kun olet ollut ajokiellon takia poissa muutaman päivän, huomaat kaipaavasi ravien ilmapiiriä. Tästä ammatista haaveilin jo pikkupojasta lähtien."