Perinteikkään suomalaisen hevossuvun jäsen Christian Hansen on kotiutunut Ruotsiin Taalainmaalle: "Viihdymme sen verran hyvin Rättvikissä, että elämämme on täällä"

Christian Hansenin albumi

Christian Hansen on kuvassa yhdessä 3-vuotiaan Diran kanssa. Quite Easyn ja Diarran tytär ei ole vielä avannut kilpauraansa.

Uudestakaarlepyystä maailmalle lähtenyt Christian Hansen muistaa pitkään kotiratansa Rättvikin V75-päivän tämän vuoden elokuulta.

"On hienoa jo olla mukana omalla hevosella kotiradan V75-lähdöisssä. Ei meillä ollut sen suurempia menestysodotuksia. Olihan tamma aiemmin voittanut V86-lähdön, mutta ei meillä pitänyt olla voittotaistelun kanssa tekemistä. Mahdoton kuvailla tunnetta nähdessäni tamman kirivän kaukaa taustalta voittoon loppusuoralla”, kertaa Christian Hansen 7. elokuuta ajetun Klass II -karsinnan voittoa.

Seitsemänvuotias Miss Lovelace on Christianin puolison ja äidin kasvatti. Lähes pelaamattoman tamman voitto Jenny A Björkin ajamana heti V75-pelin avauksessa aiheutti harmaita hiuksia monelle V75-pelaajalle.

"Tamma on iän myötä rauhoittunut. Nykyään sen kanssa voi pysähtyä voittajaseremonioihin. Mukava että nuoremman polven ohjastaja Jenny sai näkyvyyttä V75-voiton myötä. Hän on ajanut viimeiset startit tammalla. Olisi tuntunut väärälle vaihtaa hänet johonkin enemmän ajavaan kuskiin vain koska kyseessä on V75-lähtö”, toteaa Christian.

Nyt Miss Lovelacea odottaa V75-finaali Kriterium-viikonloppuna Solvallassa syyskuun lopulla. V75-voitosta tamma tienasi 110 000 kruunua, ja finaalista on mahdollista kuitata kaksinkertainen voittosumma.

"Ajetaan jokunen startti ennen Solvallaa. Olimme ajatelleet astuttavamme tamman ensi keväänä. Talvihan meillä on aikaa miettiä siitosuraa. Voihan sitä siirtääkin vuodella, jos otteet kilparadoilla jatkuvat tällaisina”.

Vaikka Christianilla ja hänen puolisollaan Erika Witaspilla on vuokratallissa seitsemän hevosta, ei päätyö ole kuitenkaan hevosten valmentaminen.

"Kengitän täysipäiväisesti hevosia, ravureita sekä ratsuja. Rättvikin seudulla on todella paljon hevosia. Melkein jokaisen talon pihassa asustaa hevonen tai poni”, kertoo Christian.

Kuinka Christian päätyi Rättvikiin, reilut 300 kilometriä luoteeseen Tukholmasta? Kuten sukunimestä voi aavistella, kuuluu Christian Hansenien perinteikkääseen hevossukuun. Isä Hans Hansen muistetaan muun muassa Nikolai H:n taustalta. Tänä vuonna 90 vuotta täyttävä Hans on edelleen aktiivinen hevosten parissa.

”Hän valmentaa yhtä hevosta vielä ja asuu kotonaan. Ikäisekseen vetreässä kunnossa”, kertoo Christian.

Rättvik ei ollut ensimmäinen osoite, johon Christian suuntasi ulkomailla. 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Christian oli töissä aluksi Stefan Hultmanilla sekä myös Tuomas Korvenojan Ruotsin filiaalissa.

Rättvikiin Christian löysi tiensä kuultuaan että Taalainmaan johtaviin valmentajiin kuuluvalla Leif Witaspilla oli työpaikka auki.

"Aloitinkin melko nopeasti Witaspin palveluksessa. Työskentelin myös Leifin tyttären Kajsa Frickin tallissa Rättvikissä”, kertoo Christian Hansen.

Christian palasi muutamaan kertaan Suomeen, ja ehti olla myös yksityisvalmentajana Pohjanmaalla. Veri veti kuitenkin takaisin Ruotsiin.

"Kymmenisen vuotta sitten aloin kengittämään enemmän Rättvikin seudulla ja olin osa-aikaisesti Kajsa Frickillä töissä. Viimeiset vuodet olenkin keskittynyt kengittämiseen ja omiin hevosiimme Erikan kanssa."

Christianin puoliso Erika Witasp on pitkän linjan hevosammattilainen. Leif Witasp on Erikan eno, ja Erika on ehtinyt olla myös On Track Piratenin hoitajana ennen kuin pariskunta suuntasi puoleksi vuodeksi jo edesmenneen John-Erik ”Goya” Magnussonin luo jenkkeihin viitisen vuotta sitten.

"Oli ihan mielenkiintoinen kokemus kokeilla hevoshommia Amerikassakin. Viihdymme sen verran hyvin Rättvikissä, että elämämme on täällä. Ennen äitiyslomalle jäämistä Erika työskenteli ratsastuksen opettajana paikallisessa ratsastuskoulussa. Perheestämme löytyy melko vahva hevostausta”, hymähtää ylpeä reilun viiden kuukauden ikäisen poikavauvan isä.

Ammattivalmentajan ura ei ole Christianin tavoitteena. Haaveena on kuitenkin löytää oma hevostila. Vuokrapaikka rajoittaa hevosmäärää.

"Meillä on muutama siitostamma, ja kyllähän tässä vähän tilan puute pakkaa päälle. Vaikka Taalainmaa on hevosrikasta aluetta, on täällä huonosti tarjolla vähän isompia hevostiloja ostettavaksi”, harmittelee Christian.

Suomeen Christianilla ei vajaan parinkymmenen vuoden jälkeen ole aikeita palata pysyvästi. Äidinkielenään ruotsia puhuvana Ruotsiin oli helppo kotiutua. Kuten Christian edellä totesi, kengityssepälle Rättvikin seutu tarjoaa hyvin töitä.

Sen lisäksi raviurheilun harrastaminen puoliammattimaisestikin Christianin ja Erikan tapaan on sujuvampaa Ruotsissa.

"Rättvik ajaa reilut parikymmentä ravipäivää huhtikuulta marraskuun alkuun. Rommen radalle on Rättvikistä 70 kilometriä ja siellä on tarjolla lähemmäs 50 ravipäivää. Valmennamme hevosiamme pääasiassa Rättvikin radalla. Sinne ei meiltä ole pitkä matka. Puitteet Rättvikin radalla ovat kunnossa ympäri vuoden”, kiittelee Christian ravi- ja valmennusolosuhdetarjontaa Taalainmaalla.

Christian ei ole ainoa Hansenin sisaruksista, joka on päätynyt Ruotsiin työskentelemään hevosten pariin. Sisar Åsa Hansen työskentelee Skråmstan siittolassa Tukholman lähistöllä. Åsan puoliso Dan Udell tuli tunnetuksi takavuosina Solvallan ratamestarina.

Muista sisaruksista Nina Hansen pyörittää puolestaan kymmenen hevosen valmennustallia puoliharrastuspohjalta.

"Vanhimman sisareni Maria Krokvikin perhe harrastaa myös raviurheilua. Marian lapset Charlotte ja Carolina ovat menestyneet mukavasti tänä vuonna raveissa niin valmentajana kuin montératsastajina”, listaa Christian perheen raviaktiivisuutta.

Hevosihmisten on tunnetusti hankala irtaantua työntäyteisestä arjesta. Christian pyrkii kuitenkin käymään kotonaan muutaman kerran vuodessa.

"On melkein yhtä sujuvaa lentää Arlandasta kuin ottaa lautta Uumajasta Vaasaan. On mukavaa ja tärkeätä käydä tapaamassa sukua ja tuttavia kotipuolessa."