Huippumatsi Oulussa: köhimiset köhinyt Parvelan Retu kohtaa kokeneet kuninkaat

Parvelan Retu tykitti näyttävästi Pohjolan Kuusivuotispokaalin voittoon kuninkuusraviperjantaina Hannu Torvisen ohjastamana. Petri Laineen luotsattava on jäänyt sen jälkeen kertaalleen pois, mutta ori nähdään voilokki kyljessään jälleen tulevana lauantaina.

Sensaatiomainen suomenhevosori Parvelan Retu jäi pois Ylivieskasta 14. elokuuta. Valmentaja Petri Laine valaisee, että kyseessä ei ollut köhimistä kummempaa, ja 6-vuotias voittokone (37 kisaa, 35 ykkössijaa) on taas tositoimissa tulevana lauantaina Oulussa.

”Retulla on ajettu kaiken aikaa, eikä köhiminen sotkenut treenirutiineja. Eilen käytiin jo Jämsässä ajetuissa Oriveden paikallisraveissa näyttäytymässä”, Petri Laine sanoo.

Parvelan Retu starttaa ensimmäistä kertaa lauantaitasolla samalta viivalta kokeneempien ”isokenkäisten” kanssa. Äimärautiolla vastaan asettuvat Pihtiputaan kuninkaat Evartti ja Jokivarren Kunkku sekä Seinäjoen kuninkaallisen 3100 metriä vakuuttavasti nimiinsä vienyt Vixeli. Parvelan Retu starttaa kakkosradalta.

”Paras paikka saatiin. Kovia ja kokeneitahan siinä on vastassa. Otetaan Retu Valtsulle matkaseuraksi, niin ei tarvitse pikkukaverin reissata yksinään”, Laine nauraa.

Hän myöntää, että Oulun kisa toimii testinä tulevaa varten.

”Katsotaan, miltä hevonen sitten lähempänä tuntuu, mutta jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, niin Turun PM-lähdössä on tarkoitus yrittää”, Laine paljastaa. Pohjoismaiden mestaruudesta kamppaillaan 9. lokakuuta.

Parvelan Retun kaksi vuotta nuorempi serkku ja tallikaveri Siirin Valtsu starttaa Oulu Express-finaaliin megasuosikkina. Kaikki uransa 11 kisaa häikäisevällä tavalla hoidellut ori oli Lahdessa ravatussa Oulu Express-karsinnassa keulasta pitelemätön 23,5-lopetuksessa.

”Valtsu on ollut kotona karsinnan jälkeen oma hyvä itsensä. Se on lunki matkustamaan, eikä ori oikeasti tarvitsisi reissuseuraa. Noin pitkälle matkalle kun lähdetään, niin kyllähän se voitto on mielessä. Toki nuoret hevoset saattavat parantaa äkkiäkin, eikä vastusta voi väheksyä. Totuuden nimissä on sanottava, että saavat haastajat kyllä parantaakin aika lailla tämän lyödäkseen. Eikä Valtsullakaan ole ollut kaikki piipussa. Ori ei ota kilpailemista vielä lainkaan tosissaan. Mulla on Valtsuun kova luotto lauantaina”, oriin kasvattaja, omistaja ja valmentaja Laine lausuu.

Suomenhevosten Oulu Express-finaalista vetäytyivät pois Vieskoff, Sirun Sikke ja Karlas. Näin viivalla on vain yhdeksän varsaa.

