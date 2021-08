Walnerin puoliveli Tetrick Wania avaa kilpailu-uransa perjantai-iltana Bergsåkerissa: "Kykyjä oriilla on paljon, mutta kokeessa se oli vähän laiska ja sitkas"

Ville Toivonen

Arkistokuvassa Tetrick Wania on juuri vuosikkaaksi kääntyneenä lähimpänä Riina Rekilää.

Riina Rekilän kasvattama Walner (Chapter Seven – Random Destiny) on aloittanut siitoksessa todella hienosti. Oriin vanhin vuonna 2019 syntynyt ikäluokka on hallinnut tähän mennessä kaksivuotiskilpailuja Amerikassa.

"Oriin siitosuran avausta on ollut todella mahtava seurata. Mielenkiinnolla seurataan luonnollisesti jatkoa”, myhäilee Rekilä.

Walnerin kaksivuotias puoliveli Tetrick Wania Muscle Hillistä avaa uransa perjantai-iltana Bergsåkerin raviradalla Sundsvallissa. Örjan Kihlströmin rattailleen saava ori päätyi sisimmälle lähtöradalle auton siivekkeiden taakse.

Perjantai-illan avaavassa kaksivuotiaiden lämminveristen Breeders Crown-lähdössä voittaja kuittaa 175 000 kruunua.

"Pohdinnassa on laittaa pienet laput oriille. Se saattaisi vähentää sisäkentälle tuijottelua sisäradalta."

Rekilä pitää Tetrick Waniaa kyvykkäänä hevosena, mutta ei suhtaudu uran avaukseen turhan vakavasti.

"Kokeessa se meni 18-vauhtia helponoloisesti. Kykyjä oriilla on paljon, mutta kokeessa se oli vähän laiska ja sitkas. Pieni arvoitus se on itsellekin. Katsotaan kuinka ori käyttäytyy perjantaina muiden keskellä. Kotona sillä ei ole ajettu isommassa porukassa, ja siinä annamme tasoitusta kilpakumppaneille."

Ruotsissa syntyneelle Tetrick Wanialle on tarjolla useampi mielenkiintoinen lähtö myöhemmin syksyllä. Omistaja-valmentaja ei ota kuitenkaan paineita asiasta.

"Katsotaan perjantain lähtö, ja mietitään sitten jatkoa. Jos kilpailemme Ruotsissa syksyllä, etsitään sille paikka sieltä. Jatkuva kuljettaminen Suomesta käsin rasittaa hevosta liiaksi."

Ruotsiin matkustaminen lautalla yli Vaasasta sujuu Rekilältä rutiinilla.

"Käyn keskimäärin kerran kuuteen viikkoon Ruotsissa tekemässä eläinlääkärin töitä. Kierrän vajaan viikon verran eri valmentajien talleilla Uumajan seudulla. Meiltä Hämeenkyröstä ajaa vajaa kolme tuntia Vaasaan."

Tänä vuonna Random Destinylle syntyi tammavarsa Muscle Hillistä. Tamma jäi valitettavasti kuitenkin tyhjäksi Maharajahista.

Random Destinyn tyttäristä Finland kilpaili hyvällä menestyksellä alkuvuodesta Ruotsissa.

"Sille tuli vähän terveysongelmia. Se on taas valmennuksessa, mutten tiedä ajetaanko enää kilpaa. Olen jo varannut sille paikan ensi vuodelle Chapter Sevenille”, paljastaa Rekilä.

Rekilälle syntyy varsoja Ruotsin, Suomen ja USA:n rekisteriin. Syksyllä on tarkoitus myydä vuotias varsa Walnerista Amerikan varsahuutokaupoissa.

"Olen vähän tilanteen mukaan rekisteröinyt varsoja sekä Suomen että Ruotsin rekisteriin. Toiminta ei saa päästää liian suureksi, vaikka minulla on erinomaiset työntekijät kotona. Ei tunnit vuorokaudessa tahdo riittää kaiken tekemiseen."