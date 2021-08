Vermon hektinen raviviikko huipentuu lämminveriderbyyn ja kovimmat kotimaiset viivalle keränneeseen SM-lähtöön – ohjelmassa myös historiallinen monté-lähtö

Vermon viikon kruunu on lauantain ravit päättävä kovatasoinen Suuri Suomalainen Derby. Ennen lauantaita on maan pääradalla ehditty ravata jo kahdesti.

Terhi Piispa-Helisten

Vuosi takaperin Derbyn voittoseppelettä kantoi kaulassaan kotiradan ylpeys Mascate Match. Sen treenari Pekka Korpi tuo jälleen Derbyyn loistavan tamman, nyt Magical Princessin. Muut kuumat ennakkosuosikit ovat An-Dorra, Consalvo ja Sahara Jaeburn.

Vermossa ravataan tuttuun tapaan k eskiviikkoiltana , muttei Toto65-ravien merkeissä. Tällä kertaa vuorossa ovat ensimmäiset lähiravit Suomessa. Paikallisraveista poiketen lähiraveissa osallistuville valjakoille jaetaan kuitenkin tavallisten lähtöjen tapaan karsintapisteitä.

Keskiviikkoiltana Vermossa ajetaan yhteensä seitsemän lähtöä hevosille sekä kaksi ponilähtöä. Ilmoittautuneiden määrä vastaa järjestäjien tavoitteita.

” Olen tyytyväinen lähtöjen kokoon. Vermossa ajetaan kuitenkin neljät ravit viikon sisällä. Meille on tärkeätä tarjota kilpailumahdollisuuksia koko harrastajaportaalle”, toteaa Vermon kilpailupäällikkö Miika Lähdeniemi.

Koronarajoituksista johtuen kokonaan ilman yleisöä ravattaville lähiraveille on mahdollisesti seuraamassa jatkoa.

” Katsotaan tilanteen mukaan. Kesäravikauden päättyessä kohtapuoliin, on hevosia yleensä hyvin tarjolla. Silloin voisi ajaa vielä yhdet lähiravit Vermossa”, arvioi Lähdeniemi.



Perjantaina kello 15 alkaen Vermossa ovat vuorossa Derby-etkot. Yhdeksän lähtöä käsittävien ravien erikoisuutena on neljä- ja viisivuotiaille lämminverisille rajattu Monté-Derby.

” Kymmenen osallistujaa monté-lähtöön oli todella myönteinen asia. Tämä on muuten ensimmäinen iän puolesta rajattu monté-lähtö Suomessa”, toteaa Lähdeniemi.



Suuri Suomalainen Derby huipentaa lauantain ravit. 4-vuotiaiden Suomessa syntyneiden lämminveristen kauden kohokohdan voittaja kuittaa hulppeat 120 000 euroa.

” Ennakkosuosikit selvittivät tiensä finaaliin karsinnoista. Ikäluokka on todella kova, useampi suosikeista olisi ollut jonakin muuna vuonna suursuosikki voittamaan Derbyn. Nelivuotisikäluokka on nyt tasoltaan tosi kova”, hehkuttaa Vermon kilpailupäällikkö.



Lauantain T75-kierros sisältää Derbyn lisäksi useita urheilullisesti mielenkiintoisia lähtöjä. Lämminveristen Suomen mestaruudessa (T75-5) iskevät yhteen kaikki tämän hetken parhaat kotimaiset lämminveriset Next Directionin, Run For Royaltyn sekä Grainfield Aidenin johdolla. Suurkilpailukarsinnan perusteella Deangelo karsittiin lähdöstä.

” Viimeinen paikka ratkaistiin Cameron Evon ja Deangelon välillä. Cameron Evon Suur-Hollola-finaalipaikka ja avoimen tason rutiini käänsivät vaakakupin sen hyväksi. Valinta oli tosi tiukka”, kertoo Lähdeniemi.

Kylmäveristen Tähtisprintteri (T75-6) houkutteli mukaan yhdeksän osallistujaa Parvelan Retun johdolla. Tämän lisäksi ennen T75-kohteita ravataan kylmäveristen avoin montélähtö ryhmäajona.

”Oikein hyvätasoiset kylmäverilähdöt saatiin. Erityiskiitos monté-aktiiveille, jotka haalivat hyvin hevosia kumpaankin monté-lähtöön”, kiittelee Lähdeniemi.





Koronarajoitukset aiheuttavat omat haasteensa Vermolle. Ravintolakatsomo ja Voltti-pubi ovat avoinna perjantaina ja lauantaina.