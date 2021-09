Nurmoksella hyvät kortit Kriteriumiin - Calgary Games miljoonakaupassa "tuttuun paikkaan"

Adam Ström/StallTZ

Legendat Derbyn voittajakehässä: Jorma Kontio, Calgary Gamesin kasvattaja Margareta Wallenius-Kleberg ja Timo Nurmos. Menhammarin kuningatar on nyt palannut myös oriin omistajaksi.

Vuosi 2021 ei ole poikkeus Timo Nurmoksen uralla. Suurten ikäluokkakilpailujen voittoja tippuu valmennustalliinsa tasaiseen tahtiin: tuoreimpina Oaks eli Tammakriterium Solvallassa Lara Bokolla (Djali Boko), ykköspalkinto 2,4 miljoonaa kruunua, ja tietenkin Derby Calgary Gamesilla (Readly Express), neljä miljoonaa. Lauantaina Teivon Kriteriumissa ei kilpailla ihan yhtä isoista summista (1. palkinto 90000 euroa), mutta Nurmos on lähellä ottaa lisämerkinnän myös tämän kisan kunniatauluun kahden hevosen joukkueellaan. Voitto olisi Nurmoksen neljäs valmentajana Teivon kisassa.

Erikoiseksi vuoden tekee kuitenkin erityisesti Calgary Games. Ori ei ole kokenut tappiota kahdeksassa kilpailussaan, ja tapa jolla se otti Derbyn ME-tuloksella johtavan rinnalta oli lähinnä uskomaton. Jos palkintosummat ovat Ruotsissa ainakin suomalaisesta näkökulmista huimia, oli hinta jolla Nurmos möi puolikkaan hevosestaan sen kasvattaneelle Menhammarin siittolalle vielä eri luokkaa.

Hintaa ei luonnollisesti kerrota julkisuuteen, mutta jos asiasta voi jotain päätellä, summa ei ollut miljoonia vain kruunuina vaan myös euroina. Useita miljoonia. Ostajarintamalla oli nimittäin kuhinaa, ja amerikkalaiset sijoittajat virittelivät kyniään ja läpsyttelivät "shekkivihkojaan". Amerikassa shekkimaksaminen on nimittäin vielä voimissaan. Mutta ei, amerikkalaisilla ei ollut tarpeeksi nollia perässä, ja hevonen jäi Ruotsiin.

Ori astuu siis ensi kaudella, varmasti jatkossakin, "kotonaan" Menhammarissa. Ori palvelee heti ensi keväänä isoa määrää, ehkä satoja tammoja, Ruotsissa ja muualla. Varauskirja täyttyi yhdessä hujauksessa. Nyt onkin mielenkiintoista spekuloida, kilpaileeko ori tulevaisuudessa kuinka paljon, kun toinen omistaja on siittola ja toinen ravivalmentaja? Valmentajalla intressinä on valmentaa suuria voittajia - siittolalla kasvattaa mahdollisimman kalliita varsoja.

Kysyimme Timo Nurmokselta kahta asiaa. Voittaako jompi kumpi valmennettavistaan Teivossa Kriteriumin ja mikä on Calgary Gamesin tulevaisuus kilpahevosena?

"EL Jetpack (EL Titan) on todennäköisempi paremmalta paikaltaan", arvioi Nurmos.

"Se tuntuu todella hyvältä karsintojen jälken. Tuntuu että kehitys on mennyt oikeaan suuntaan, ja hyvä vire osuu aika nappiin kauden päätavoitteseen. Tamma Velvet Goldkin on hyvä, mutta sillä on hankalampi paikka ja se on enemmän riippuvainen juoksun onnistumiseesta. Se voi vaikka voittaa jos juoksu menee nappiin, mutta oriilla pystyy tekemään enemmän omaa juoksuaan ja ratkaisuja vaikka aikaisessa vaiheessa. Arvioisin että EL Jetpackilla on oikein hyvä sauma onnistua."

"Calgary Gamesin puolikkaan myynnin Menhammariin ratkaisi se, että yhteistyö on ollut hyvää ja sitä on jatkunut kauan, ei pelkästään raha. Minulle oli tärkeää, että sen osuus meni tuttuun paikkaan ja että yhteistyö toimii varmasti. Tiedän sen aikaisemmasta. Meillä on ollut yhdessä hyviä kokemuksia. Lisäksi Villiamista (Muscle Hill) ja Calgaryn isästä Readly Expressistä (Ready Cash) on yhdessä kokemusta siitä, kun hevonen toimii siitosoriina ja kilpahevosena limittäin."

"Calgary Gamesin päätehtävä on nyt siitosoriin työ, mutta siihen voi sopia kilpailuakin. Sen aika näyttää. Menhammar vastaa kaikesta siitostyöstä ja minä vastaan kilpailuttamisesta. Voimme tehdä suunnitelmia, ja niihin voi kuulua vaikkapa Prix d'Amerique talvella, mutta viime kädessä hevonen itse ratkaisee, onko se valmis siihen? Ja onko se valmis siihen samalla, kuin on jo siitosoriina toimimiseen liittyviä velvollisuuksia. Se pitää näyttää orinäytteyssä juuri syksyn Breeders Crownin aikoihin, joten se kisa jäänee väliin siksi. Lisäksi pakastespermaa kerätään oriilta jo hyvissä ajoin ja sekin voi vaikuttaa valmentautumiseen. Siitosoriin työ on nyt tosiaan etusijalla. Kaikkeen tulee vastaus aikanaan."