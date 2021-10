Torniossa ojennetaan käsi hevosenomistajille ja järjestetään ylimääräiset ravit

Kuva: Ville Toivonen

Laivakankaalla tapahtuu, vaikka radan ravikausi onkin virallisesti jo ohi. Lähiraveihin ei pelata totoa, eikä niistä tule lähetystä TotoTV:seen.

Tornion kausi päättyi virallisesti 11. syyskuuta Toto75-raveihin. Meno Laivakankaalla kuitenkin jatkuu, kun radalla käydään niin kutsutut lähiravit sunnuntaina 10. lokakuuta. Vermossa ajettiin vastaavat kisat 1. syyskuuta. Kyseessä on paikallisravien kaltainen tapahtuma. Lähtöihin ei pelata totoa, ja palkintotaso on matalampi kuin totoraveissa.

”Tämä on uusi kokeilu. Lapin raveissa on meneillään paussin kaltainen tilanne, ja me Laivakankaalla päätimme auttaa hevosten omistajia ja valmentajia lähiraveilla. Vaikka kausi on meillä ohi, hevoset saavat mahdollisuuden kilpailla ja osallistua koelähtöön. Ilmoittautuminen päättyy tiistaina 5. lokakuuta kello 12”, kertoo Laivakankaan toiminnanjohtaja Henri Mäkinen.

Lapin radoista jatkaa kauttaan vielä Rovaniemi, mutta siellä seuraavat ravit ovat edessä vasta 8. marraskuuta.

Tornion lähiravien sarjamääritykset löytyvät Hepasta. Lähtöjen ykköspalkinnot ovat kautta linjan 150 euroa.

”Maksamme palkinnot omasta pussistamme. Lähiraveihin ei ole oikeutta käyttää palkintotukea”, Mäkinen valaisee.

Torniossa ravattiin tällä kaudella kahdeksat totoravit. Ensi vuonna määrä on sama.

”Haluja ja kysyntää olisi ajaa enemmänkin. Kausi alkaa ja loppuu meillä oikeaan aikaan, joskin voisimme ajaa päiväraveja vaikka sunnuntaisin vielä lokakuussakin. Puitteet ovat usein täydelliset tässä kohtaa vuotta”, Mäkinen miettii.

EDIT: Otsikkoa muokattu kello 10.20.