Heiskanen myi, Hedman osti: 13-aikainen Breeders' Course-finalisti Lukaku di Quattro vaihtoi omistajaa

Explosive Matterin 3-vuotias poika Lukaku di Quattro on muuttanut Keski-Suomeen Korpilahdelle.

Ville Toivonen

Dimitri Hedman osti lahjakkaan Lukaku di Quattron Veijo Heiskaselta. Breeders' Course-finalisti menee treeniin Kimmo Taipaleelle.

Dimitri Hedman ja Veijo Heiskanen solmivat kaupan 3-vuotiaasta Lukaku di Quattrosta. Heiskasen treenistä asiallisesti uransa avannut ruuna on viilettänyt täyden matkan auton takaa 13,5-vauhdilla. Ruuna selvisi mukaan Elitloppet-viikonloppuna ajettuun Breeders' Course-finaaliin. Kivenkovassa seurassa tulos 13,6ake riitti kunniakkaan esityksen jälkeen seitsemänteen sijaan.

Lukaku di Quattron alku-uran statistiikka on: 16 1-3-2. Ruunan voittosumma on noin 20 000 euroa.

”Veijo myi ruunaa, ja kaupat tehtiin. Lukaku di Quattron startteja katseltiin, mutta ei sen suurempaa käsitystä hevosesta ollut. Ruunalla on ehditty ajaa pari kertaa, ihan hissukseen vaan, ja se vaikuttaa mukavalta ja kiltiltä. Hevonen on oikein komeassa kunnossa, ja sehän on kilpaillutkin äskettäin. Lukaku di Quattro käytetään huomenna Teivon klinikalla Kimmo Elfvingin luona, ja sen jälkeen mietitään tarkemmin, miten jatketaan”, valaisee korpilahtelainen Dimitri Hedman viimeksi 20. syyskuuta kisanneesta hankinnastaan.

”Ruuna on mennyt hyvin ja lahjoja löytyy, mutta tietenkin Veijon jälkeen voi olla vaikea parantaa.”

Heiskanen ja Hedman ovat tehneet aiemminkin yhteistyötä, kuten ensin mainitun väreissä Suuren Suomalaisen Derbyn voittoon yltäneen ja jälkimmäisen osakasvattaman Benjamin Evon kanssa.

Hedmanilla on tilastoissa valmentajana 99 voittoa. Lukaku di Quattron treenausvastuuta hän ei aio itselleen ottaa.

”Eiköhän sekin päivä koita, kun sata voittoa tulee valmentajana täyteen, mutta se tuskin tapahtuu tällä hevosella. Taipaleen Kimmo alkaa treenata Lukaku di Quattroa”, Hedman sanoo.