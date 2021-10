Lauantaina Skellefteåssa kakkoseksi kamppaillut ja nelivuotiaana 25,7-vauhtia painellut Frivoll Galilei Suomeen - ”Mulla on aina ollut haaveena pikimusta kylmäveriori, jolla on iso läsi”

Viime lauantaina Skellefteån V75-ravien varjolähdössä kakkoseksi kierrellyt Frivoll Galilei on ostettu Keski-Pohjanmaalle.

Rakkautta ensisilmäyksellä. Pirjo Miettunen näki Frivoll Galilein kuvan Facebookissa, ja hän menetti sydämensä oriille. Ostopäätöstä tukemassa olivat komean 4-vuotiaan vankat kilpailunäytöt.

Kaustisella treenaava Pirjo Miettunen osti Norjassa syntyneen mutta voittopuolisesti Ruotsissa kilpailleen Frivoll Galilein viikonloppuna. Näyttävä 4-vuotias on viilettänyt tällä kaudella lyhyen matkan 25,7-vauhdilla läpi. Galileon varhaiskypsä jälkeläinen kiskaisi jo kolmevuotiskauden syksyllä täyden matkan voltin lukemiin 26,8.

Ori on kilpaillut urallaan 20 kertaa statistiikan ollessa: 4-2-3. Koko tähänastisen karriäärinsä Öystein Tjomslandin valmennuksessa vaikuttaneen Frivoll Galilein voittosumma on liki 28 000 euroa.

Orin tuorein kisa on viime lauantain Skellefteån V75-ajoista. Frivoll Galilei oli ravien neljännessä lähdössä Mellem Stjernen jälkeen vahva kakkonen.

”Bongasin Raunion Tapanin Facebook-päivityksestä, että onpa jumalattoman komea hevonen myytävänä. Mulla on aina ollut haaveena pikimusta kylmäveriori, jolla on iso läsi. Tässä se oli”, Pirjo Miettunen nauraa.

”Kyseessähän on hienosti mennyt nuori ravuri. Kaupat tehtiin Skellefteån lauantaisen kisan jälkeen. Ei oikein tiennyt, että pitääkö toivoa hevosen olevan siinä kisassa hyvä vai huono. Hyvähän se oli, eikä edellinen omistaja mennyt startin myötä onneksi puihin.”

Miettusella on hivenen aiempaa kokemusta kylmäverisistä, kun Edling oli taannoin hänen treenissään.

”Se oli meillä jonkun aikaa, mutta vain yksi startti päästiin hevosella ajamaan, kun sen alakerrassa oli sanomista. Vellun (Veli-Erkki Paavola) kanssa laitellaan yhdessä hevosia, ja häneltähän löytyy rutiinia kylmäverisistä siltä ajalta, kun hän kävi treenaamassa Lillbackan Pekan hevosia. En usko, että suomenhevosen ja kylmäverisen valmentaminen eroaa merkittävästi toisistaan. Eiköhän Frivoll Galilei sopeudu hyvin meidän systeemeihimme”, Miettunen sanoo.

”Vellu ei toppuutellut Frivoll Galilein ostoa, päinvastoin, näytti peukkua. Naureskeli vain, että noin sitä kuvan perusteella ostellaan hevosia.”

Miettunen kertoo, että Frivoll Galileille järjestellään kyytejä, jotta ori pääsisi pikapuolin Suomeen.

”Kuten lauantaina nähtiin, ori on täydessä kilpailuterässä. Sen tietää, että Tjomslandin jäljiltä ovat pohjat kunnossa. Frivoll Galilein ympärille kasataan sellainen viiden hengen kimppa. Mukaan mahtuu vielä”, Miettunen vinkkaa.

Hänen tallissa on päällä täysi tohina.

”Varsoja on tullut sisään, ja kaikki karsinat ovat täynnä. Hevoset ovat tervehtyneet tallia vaivanneesta taudista, ja nyt näyttää taas hyvältä.”

Miettusen 18-vuotias Elina-tytär on lahjakas raviurheilija. Hän opiskelee viimeistä vuotta lukiossa. Elina Miettunen on hankkinut kansainvälistä kokemusta Halmstadista Johan Untersteinerin tallilta.

”Elina on jälleen lähdössä kuukaudeksi hommiin Johanille. Lukion jälkeen hän tähtää eläinlääkäriopintoihin, mikä miellyttää äitiä”, Miettunen hymyilee.

Hänen ja Paavolan hevostoiminta on laajentumassa valmentamisen ohella kuntoutuspuolelle, kuten Hevosurheilu-lehden viime perjantain numerossa paljastettiin.

”Hevosten kuntoutustoiminta on ollut meidän ajatuksissamme jo pidemmän aikaa. Nyt kuviot ja rahoitus ovat selkiytyneet, ja remppamiehet pääsivät viime viikolla purkamaan vanhaa tallia. Vuodenvaihteessa pitäisi olla valmista, ja toiminta starttaa ensi vuonna. Tällä alueella on runsaasti hevosia, ja kuntoutuspalveluille on kysyntää”, Miettunen valaisee.

Paavolan ja Miettusen kuntoutuskeskus rakennetaan Kaustisen raviradalle Ari Virkkalan vanhaan talliin Nikulan eläinklinikan kupeeseen.

”Tulemme tekemään eläinlääkäri Jaana Tainion kanssa tiivistä yhteistyötä. Hän laatii kuntouttamisohjelmat, jotka me sitten toteutamme. Meille tulee vesikävelymatot, laserit ja kaikki mitä kuntoutukseen tarvitaan. Vierestä löytyy maneesi. Kyseessä on kokonaisvaltainen malli. Jos hevonen tarvitsee kuntoutusta ratsastamalla, sille palkataan ammattitaitoinen ratsastaja”, Miettunen kertoo.