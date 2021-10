President Lindy Kuislalta Ari Aatsingin treeniin

Anu Leppänen

Vuoden 2019 Killerin Eliitin ykkönen President Lindy siirtyy eteenpäin Johnny Länsimäeltä Ari Aatsingille nopeassa tahdissa. Reima Kuisla on myynyt oriin.

President Lindy (Cantab Hall) siirtyi kesällä Jonny Länsimäen valmennukseen, mutta visiitti oli lyhyehkö, sillä Reima Kuisla on nyt myynyt oriin pohjoisemmaksi Aatsingin talliin. President Lindy on mennyt "kymppiä" ja tienannut 131249 euroa urallaan. Se on siitosori The Bosses Lindyn veli.

Tästä pääset President Lindyn, 7, tietoihin.

"Minun hevosenomistajieni kimppa sen osti", Aatsinki kertoo.

"Katsotaan nyt ensin, kun saadaan se tänne luultavasti lähipäivinä. Lauantaihevosta siitä haaveillaan ja ajatellaan, että täällä alkuun hieman helpommat startit voisivat viedä sitä eteenpäin. Luultavasti ajetaan joku kerta kilpaa loppuvuoden aikana ja koitetaan sitten tehdä kunnon talvitreeini, mutta katsotaan ensin missä mennään. Hevosen omistavat nyt Asko Ilmola, Pekka Mäkimaa, Osmo Huttunen ja Anu Honkanen."

Tässä linkki MT Ravinetin uutiseen President Lindyn siirtymisestä Jonny Länsimäelle.