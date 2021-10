Lissun Eerikki ei kilpaile enää tällä kaudella – "Ori on saatava täyteen iskuun ennen radoille paluuta"

"Erkki on ollut koko ajan hiljaisessa liikkeessä kunkkareiden jälkeen. Starttaaminen on kuitenkin ajankohtaista aikaisintaan ensi keväänä”, kertoo valmentaja Pekka Luukkonen.

Terhi Piispa-Helisten

Lissun Eerikki voitti kauden kuusi ensimmäistä kilpailuaan ja oli seitsemännessä toinen. Sen jälkeisestä viidestä kilpailusta paras sijoitus on viides. Kausi päättyi Seinäjoen Kuninkuusraveihin.

Seinäjoen kuninkuuskilpailun ennakkosuosikeihin kuulunutta Lissun Eerikkiä ei ole näkynyt lähtölistoilla pieleen menneen Seinäjoen viikonlopun jälkeen. Ori ei ollut oma itsensä Kuninkuusraveissa. Sen jälkeen onkin yritetty etsiä vikaa vaisuille esityksille.

"Vaikea sanoa mikä vaikutti mihinkin Seinäjoella. Mitään dramaattisempaa ei ole löytynyt. Suurimpana asiana taitaa olla luuliika, joka ilmaantui vähän aikaa sitten puikkoluun päälle”, paljastaa valmentaja Pekka Luukkonen.

Hän ei osaa vielä sanoa joudutaanko Lissun Eerikiä operoimaan luuliian takia. Hevonen ei ole kuitenkaan ollut levossa.

"Erkki on ollut koko ajan hiljaisessa liikkeessä kunkkareiden jälkeen. Starttaaminen on kuitenkin ajankohtaista aikaisintaan ensi keväänä. Ori on saatava täyteen iskuun ennen radoille paluuta."

Sukupolvenvaihdoksen myötä Puumalan Hurissalossa sijaitseva Luukkosen tila siirtyi perheen Paavo-pojalle. Toimettomaksi ei tilan vanha isäntä ole kuitenkaan jäänyt. Vaikka startti-ikäisiä hevosia ei ole valmennuslistalla kuin kaksi, löytyy pihasta kaikkiaan kahdeksan hevosta.

"Parhaillaan opetetaan omia vuosikkaita varsoja. Starttihevosia ei ole tällä hetkellä kuin oma Villilempi (Boker-Villisisko). Luonnollisesti auttelen poikaa tilan töissä. Ei aika käy pitkäksi”, naurahtaa Luukkonen.

Kovasukuinen Villilempi on aloittanut uransa vasta tänä vuonna kuusivuotiaana.

"Ajetaan nyt kilpaa. Viimeksi Kouvolassa se teki hyvän esityksen. Sukunsa perusteella se on tarkoitus astuttaa jossakin vaiheessa."

Villilemmen isä on Luukkosen oma kasvatti, yli 300 000 euron voittosumman kerännyt Boker. Nyt 18-vuotias ori viettää eläkepäiviään synnyinkodissaan.

"Ei sillä ole muutamaan vuoteen enää astutettu tammoja. Hyvässä kunnossa se vieläkin on. Tosi hienoluonteinen ori kaiken kaikkiaan. Ei ole ongelmia pitää Bokeria ja Lissun Eerikiä samalla tontilla."