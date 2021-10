Kimmo Taipaleella puhaltavat muutoksen tuulet: hankki omistukseensa Suonenjoen ratatallin – mielenkiintoinen ikäluokkamenestyjä valmennukseen

”Jatkamme jatkossakin yhteistyötä Suvelan tallin kanssa. Ainakin aluksi meillä on starttihevosia Korpilahdella ja enimmäkseen varsoja Suonenjoella."

Kimmo Taipale on tehnyt kierroksen Maaningalta Keski-Suomen kautta takaisin Savonmaalle. Valmennustoimintaa jatketaan osaksi myös Korpilahdella.

Viime vuodet Korpilahdella Suvelan tallin tiloissa vuokralla ollut Kimmo Taipale teki uuden siirron ammattivalmentajan urallaan. Kolmekymppinen Taipale osti Suonenjoelta ratatallin Laura Tainiolta.

Paikanvaihdokseen ei liity sen suurempaa dramatiikkaa Taipaleen mukaan. Vuokrapaikassa toimimisen sijaan on parempi maksaa omaa paikkaa.

”Jatkamme jatkossakin yhteistyötä Suvelan tallin kanssa. Ainakin aluksi meillä on starttihevosia Korpilahdella ja enimmäkseen varsoja Suonenjoella. Pitkällä aikavälillä on tarkoitus keskittää toiminta Suonenjoelle”, valmentaja kertoo.

Taipaleen perhe on jo muuttanut Suonenjoelle, jossa pojat käyvät jo koulua. Ensimmäiset hevoset ovat myös muuttaneet sinne. Karsinoita Taipaleen käyttöön tulee parisenkymmentä.

”Tarkoituksena on hieman supistaa hevosmäärää lähitulevaisuudessa. Suonenjoella on hyvät valmennusolosuhteet. Radan lisäksi käytössä on hiittisuora sekä paljon metsäteitä. Olosuhteista ei hevosten kuntoon saaminen jää kiinni.”

Maaningalta Keiteleen ja Korpilahden kautta kulkenut Taipale palaa siis lähemmäksi synnyinseutuaan. Pohjois-Savoon muuttamisen taustalla ovatkin osin perhesyyt.

”Vaimon vanhemmat alkavat olla jo iäkkäämpiä. He muuttavat myös Suonenjoelle. Senjan on mahdollisuus auttaa vanhempiaan tarpeen mukaan."

Korpilahti oli osittain lähempänä eteläisen Suomen ratoja. Suonenjoki ei kuitenkaan ole kovin syrjässä.

”Eihän tästä ole pitkä matka Jyväskylään tai Kuopioon. Suonenjoen ravirata sijaitsee ysitien varressa, josta on helppo lähteä liikenteeseen pitemmällekin.”

Tallin lippulaiva Välkyn Tuisku oli vaisu lauantaina Teivossa. Syy vaisuuteen on selvinnyt.

”Ajokaan ei mennyt putkeen lauantaina. Muttei se olisi saanut noin pahasti antaa periksi. Ori tähystettiinkin alkuviikosta, ja löysimme kurkunpääntulehduksen. Sitä on nyt lääkitty, ja parannellaan oria kaikessa rauhassa.”

Tuore suonenjokelaisvalmentaja on saanut valmennukseensa mielenkiintoisen tulokkaan. 4-vuotiaana Varsakunkku-finaalin voittanut, nyt 7-vuotias Puhti-Veikko vaihtaa Aimo Vuorisalon valmennuksesta Kimmo Taipaleen talliin.

”Olen itse asiassa tulossa kotiinpäin sen kanssa juuri tällä hetkellä. Hyvät meriitit sillä on Vuorisalon käsistä. Sillä on ollut terveysmurheita, joista sen pitäisi olla nyt toipunut. Ilman muuta mielenkiintoinen hevonen”, kertoo Kimmo Taipale reilut 40 000 euroa ansainneen oriin kuulumiset.