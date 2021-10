Markku Nieminen ja Saku Mikkola starttihevoskaupoilla Ranskassa taas

Ville Toivonen

"Hankittiinkohan uusi Don Williams", Saku Mikkola saattaa mietiskellä juuri nyt?

Great Father, 5, juoksi kilpaakin Vincennesissä samana päivänä ja tuli hyvin loppua, neljäntenä maaliin, mutta ruuna hylättiin ilmeisesti epäpuhtaasta ravista. Se on kilpaillut uransa, 35 starttia, Alain Rousselin valmennuksesta. Ennätys on 14,4 Lavalista tältä kesältä 2850 metrin tasoitusajosta.

Tästä pääset Great Fatherin (Opus Viervil) uran tietoihin ja videoihinkin.

Great Father maksoi 20000 euroa plus huutokauppakulut. Christian Le Barbey huusi ruunan Niemiselle ja Mikkolalle. Kaksikko kimppakavereineen on onnistunut hyvin Raksnakn huutokauppahankinnoissaan. Helmenä on tietysti Don Williams, joka on siis samasta isästä Opus Viervil (Jag De Bellouet), kuin uusi hankintakin.

"Great Father on kaikestta päätellen aika vahva ruuna", kertoo Saku Mikkola.

"Siitä on kimppa tekeillä, ja osuuksia jo myytykin. Tuohon hintaan tulee Ranskassa vielä huutokauppajärjestäjän provisiot ja agentin palkkio päälle. Great Father on tulossa tällä tietoa ensi viikolla Suomeen ja Niemisen talliin. Starttihevosta etsittiin ja saatiin sellainen meidän mielestä aika sopivasti."

