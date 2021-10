”Eipä ole tähän pihaan ennen tällaista tullut” - Kolmevuotiaana täyden matkan 26-vauhdilla viilettänyt Moe Tjalve muutti Suomeen ja yllätysosoitteeseen

Tore Kvam

Sporttinen Moe Tjalve muutti eilen Hollolaan. Ori on omistajiensa ensimmäinen kylmäverinen.

Susanna Packalén ja Juha Utala ostivat runsaat 112 000 euroa ansainneen ori Moe Tjalven (Voje Faks – Moe Menja) Norjasta. Ori menee Utalalle treeniin.

”Eilen illalla ori tuli tänne. Eläväinen tapaus”, Susanna Packalén nauraa.

23,2-aikainen Moe Tjalve voitti Birissä ravatun suuren kasvattajalähdön kolmevuotiaana. Voitto oli 400 000 Norjan kruunun arvoinen. Norjan Kriteriumissa ori oli kovalla kolmevuotistuloksella 26,1ake viides.

8-vuotiaaksi varttuneen Moe Tjalven ura käsittää 76 kisaa. Näistä 15 on tuonut voiton, yhdeksän kakkosen ja 12 kolmosen. Moe Tjalve on kisannut viimeksi syyskuun loppupuolella. Tämän kauden saldona oriilla on kolmestatoista kisasta voitto ja kolme kolmossijaa.

”Utala ajaa oriilla testihiitin, ja sitten mietitään jatkoa. Moe Tjalven pitäisi olla ihan starttikunnossa. Utala omistaa Moe Tjalvesta puolikkaan, ja lisäksi mun siskoni Pauliina Packalén-Metsälä on mukana pienellä osuudella. Hän omistaa osan myös Hyvännäköisestä”, Packalén kertoo.

”Kaikki lähti siitä, kun Utalan Sanna (Juhan vaimo) sanoi, että kylmä pitää saada. Se oli Sannan haave, ja mähän olin heti messissä. Olen aina valmis kaikkeen uuteen. Siinä käytiin monta hevosta läpi, ja lopulta tämä löytyi Raunion Tapanin kautta. Siskoni on suomenhevosihminen, mutta hänkin lähti sitten mukaan. Moe Tjalve on mun ja myös Utalan ensimmäinen kylmäverinen. Juhakin sanoi, että eipä ole tähän pihaan ennen tällaista tullut. ”

Packalénin 4-vuotias ranskalaisori Hertus ravasi torstaina Lahdessa koelähdössä kovan tuloksen 16,7. Kyseessä on Aldo des Champs ja 159 000 euroa radoilta rahaa ravanneen Nux Vomica Deniaun jälkeläinen.

”Se hankittiin aikoinaan Ranskan varsahuutokaupasta. Hertus oli sitten siellä treenissä, mutta oli luonteeltaan hankala, ja joutui entiseltä valmentajaltaan pois ja sama kävi seuraavankin kohdalla. Koelähdön ja yhden startin ori pääsi Ranskassa juoksemaan. Hevonen tuli sitten Suomeen. Se oli takakorkea ja tosi arka. Mietin, että mitä teen sen kanssa. Christa (Susannan tytär Christa Packalén) ajoi sillä, ja välillä Hertus oli ihan toimiva, mutta välillä taas ratti oli täysin hukassa”, Packalén päivittelee.

”Utala alkoi sitten laitella sitä noin vuosi sitten, ja ori on mennyt tosi paljon eteenpäin ja päässyt pois arkuudestaan. Ennen koelähtöä Juha pölläytti sillä kerran kovempaa, ja tuloksensa Hertus meni korviaan pyöritellen. Utala pärjää näiden haastavampien tapausten kanssa, kun hän on niin rauhallinen ja maltillinen. On mielenkiintoista seurata, mitä Hertus tekee jatkossa. Se on petrannut joka kerta, kun sitä on ajettu.”

Hertus on startissa tulevana torstaina Jokimaan illan toisessa lähdössä.