Uutiset

Kuisla osti Lexingtonista Tactical Landing -orivarsan, suomalaisia kimpassa monessa ja siitosoriuutisiakin Uutiset Hevoshuutokauppabisnes käy kuumana ajasta huolimatta, ja myös suomalaiset hevostoimijat ovat aktiivisina. Eilen illalla myöhään Lexingtonissa Kentuckyssä Reima Kuisla osti agentin välityksellä mielenkiintoisen orivarsan.

Amanda Stephen

Pebble Beach ja Todd McCarthy toinen elokuuta oriin ennätysjuoksussa The Red Milellä Lexington, Kentuckyssä. Oriin menestys on osaltaan poikinut lisää suomalaissijoituksia valmentajansa Noel Daleyn talliin. Niitä on tullut useita tämän viikon huutokaupassa.