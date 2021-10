Modernin raviradan prototyypin Åbyn pomo Pedersen: "Heiskanen työnsi minut johtajaksi - onneksi pallo on taas liikkeellä"

Göteborgin Åby on erilainen ravirata. Yksi ideoinnin isistä, norjalaislähtöinen Jon Walter Pedersen, on aiempi ravivalmentaja, joka kiittää Veijo Heiskasta uudesta urastaan.

Riku Niittynen

Jon Walter Pedersen keskellä valtakuntaansa Åby Arenaa sen historian "parhaana kilpailupäivänä", UET GP -päivänä.

Åby on kuin avaruusalus raviratana tai välähdys tulevaisuuden kaupunkikuvasta, vaikka aivan Göteborgin keskustassa ei ollakaan. Yksi mielikuvan laatijoista on norjalaisalkuinen Jon Walter Pedersen, Åbyn raviradan urheilujohtaja, sportchef, vuodesta 2013 ja vuoden alusta myös toimitusjohtaja.

Aiemmasta "tavallisesta" ravipaikasta ratatalleineen Åby on muuttunut messuareenaksi, hotelliksi ja tapahtumakeskukseksi raviradan lisäksi. Hevoset valmennetaan muualla, valjastetaan kilpailuihin valjastushalleissa katsomotason alapuolella, ilmestyvät ramppeja pitkin lämmittelemään sekä lähtöihin ja siirtyvät kilpailujen jälkeen taas muualle.

Millaista on Pedersenin elämä kaksinkertaisena johtajana, miten tulevaisuuden ravirata Åby menee covid-ajan ja uuden ajan kynnyksellä ja onko Åbyn malli toimiva ratkaisu? Paljon kysymyksiä!

"Onneksi pallo on taas liikkeessä", Pedersen toteaa.

"Uudet investointimme, jotka valmistuivat 2019, saivat kovan iskun koronasta. Ne ovat silti minusta olleet onnistuneita. Bisneksellämme on kolme jalkaa, hotelli, viihdekeskus tapahtumineen ja urheilumahdollisuuksineen. Raviurheilu on tietenkin edelleen se tärkein asia, mutta muutakin pitää olla. Rahoituksen investoinneille takasi tallialueen myyminen asunnoiksi. Raviradan uusi malli toimii kuin junan vessa, jopa paremmin kuin odotimme. Tiloista ei ole tullut yhtään negatiivista palautetta. Tai ainoa mitä on toivottu on ulkona. Siellä ajatellaan, että joku muu paikka lämmittää hevosia vaihtoehtona raviradalle olis plussaa, ja olemme tutkineetkin mahdollisuuksia järjestää sellainen. Sisätiloissa on hyvä hoitaa hevosia ja valjastaa, satoi tai paistoi, oli pakkasta tai ei. Ne tilat saavat paljon kiitosta."

"Nyt tuntuu taas hyvältä. Tämän viikon kahdet ravit, keskiviikko ja nyt lauantai, ovat olleet menestys. Lauantain kaikki ravintolapaikat on myyty, ja yleisöä on hyvin olosuhteisiin nähden. Olen oikein tyytyväinen. Raveihinhan ei maksa Ruotsissa loppuvuoden aikana, mutta saamme 100 kruunua per lipun netissä lunastanut kävijä Svensk Travsportilta. Ja raveihin ei siis pääse ilman nettilippua, se on haettava sieltä. Tapahtumat ovat olleet onnistuneita ja lauantain ravit ovat minun Åbyn aikani parhaat urheilullisesti. Ikinä ei ole ollut näin kovaa koko päivän ohjelmaa - kaikki lähdöt! Pallo tosiaan on liikkeellä ihan kunnolla, siltä tuntuu! Ja tietysti UET Grand Prix ja Calgary Games kiinnostavat. Moni ajattelee, että nyt se hevonen on nähtävä, koska ei tiedä, milloin sen voi nähdä kilparadalla kotimaassa seuraavan kerran?"

"Johtajana on tietysti kiireistä, mutta minusta kaksoisrooli toimii. Yhtiön johto tietysti ratkaisee sen, jatkuuko homma näin vai mitä, mutta väeltä on tullut ihan hyvää palautetta myös siitä."

Miten jaksaa raviurheilun olympialaiset, Åby Stora Pris, ekstrapalkintoineen joka neljäs vuosi?

"Hyvin. Tai vertaisin sitä vaikka tämän lajin jalkapallon MM:een. Nekin ovat joka neljäs vuosi ja urheilulajinsa absoluuttinen huippu. Sitä tietysti toivotaan Åbyynkin, ensimmäisen kerran 2024. Tietysti näemme sen sitten ensimmäisenä supervuonna, jolloin palkintokakun pitäsi olla miljoona euroa."

"Toivotaan että saamme esimerkiksi Calgary Gamesin, monta kertaa. Åby Stora Pris syksyllä on sopivassa paikassa vuotta esimerkiksi siitostyön kannalta. Rahat tulevat säästämällä muiden vuosien Åby Storasta ja toivottavasti hieman myös sponsoreilta. Tavallisten ravien palkinnoista ei nipistetä äyriäkään."

Miten Jon Walter Pedersenistä tuli Åbyn johtaja?

"Se on oikeastaan Veijo Heiskasen syytä. Hän on iso hahmo täällä Åbyssä, vaikka nyt muuttikin. Terveisiä Veijolle! Hän työnsi minua kivenkovaa radan johtoon ja kannusti myös johtoa valitsemaan minut. Tein ensin ravivalmentajan työtä mm. USA:ssa ja -90-luvulta asti Åbyn ratavalmentajana. Silloin 2013 sitten minut valittiinkin sportchefiksi, ja sillä tiellä ollaan. Täällä on tapahunut paljon ja matka on ollut ja tulee olemaan mielenkiintoinen."