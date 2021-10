Calgary Games johti Åbyn mestaruusjuhlia suvereenilla tyylillä - mukana Jompen videohaastattelu

Malin Albinsso/TR Media

Täydellinen!? Calgary Games ja Jorma Kontio - yhdeksän starttia, yhdeksän voittoa. Derbyn voitto, Eurooppaderbyn voitto, maailmanennätys keskipitkällä matkalla ja nyt yli 6,5 miljoonan kruunun voittosumma.

Calgary Games oli UET Grand Prixin nopein alussa, rauhallisin matkalla ja nopein lopussa. Ori paineli "pintakaasulla" täyden matkan 11,8 keulasta. Derbyssä syntyi ME 11,7 puolta kierrosta pitemmällä matkalla - silloin toista rataa juosten koko matkan. Tuolloin tiliä tuli 4,8 miljoonaa kruunua, nyt kaksi miljoonaa, joten rahaa tulee nyt ovista ja ikkunoista. Lisäksi Nurmos möi puolet kultakimpaleestaan takasin kasvattajalle Menhammarin siittolalle eli samaan paikaan, josta sen oli varsana ostanutkin. Hinta ei ole julkinen, mutta puolikkaassakin oli miljoonista euroissa laskienkin kyse.

Åbyn kisan dramatiikkaa kasasi se, että Ranskan ikäluokan paras hevonen tällä hetkellä Hirondelle De Sibey (Gazouillis) vaani matkalla Jorma Kontion selän takana, ja Åbyssähän pääsee aina kirimään ainakin open stretchiä pitkin. Hirondellen sanotaan olevan pätkänopeista nopein. Mitään dramatiikkaa ei silti syntynyt. Calgary Games ratkaisi "kahdessa askeleessa" ja viimeiset 500 metriä kellotettiin 07,6.

Esirippu sulkeutuu, sillä seuraavat kuukaudet Calgary Games siis keskittyy siitokseen Menhammarin kasvatustallissa Ekerön saarella. Siellä ori on kasvanut ja siellä se saa seuraavina kuukausina ja keväällä palvella satoja tammoja. Oriin astutuspaikat menivät kuin kuumille kiville. Niitä olisi voinut muutamassa päivässä myydä satoja lisää ympäri maailmaa. Mitään kilpailua ennen ensi kesää ei siis varsin todennäköisesti ole tulossa, jos silloinkaan.

"Siitostyö on Calgarylle nyt päätyö", Timo Nurmos myöntää.

"Kysyntä oli valtavaa, ja olin vähän pulassa, kun en kysynyt paikkoja omille tammoilleni ajoissa. Kai ne jotenkin saadaan mahtumaan, mutta yli 150 tammaa ei Ruotsin sääntöjen mukaan voi kotimaassa ottaa."

"Pariisiin meno ja saman tempun toistaminen, kuin tämän isällä Readly Expressillä (Ready Cash) kiinnostaa ihan varmasti, mutta tänä talvena se ei tapahdu. Nyt palautellaan, sitten pakasteen ottoa Menhammarissa ja sitten orinäyttely reilun kuukauden päästä Eskilstunassa. Täydellisessä maailmassa olisi sitten kolmen kuukauden talvitreeni - tähdätään siihen. Sitten palvellaan kevät tammoja kuumeisesti. Tavallisestihan tämän ikäinen tämän starttimäärän hevonen kehittyy. Aika näyttää kuinka käy, mutta juuri tässä vaiheessa urtaa en vaihtaisi mihinkään aiempaan valmennettavaani tai oikeastaan mihinkään hevoseen."

"Oriin tekniikka on niin lähellä täydellistä kuin voi olla - se on täydellinen. Ei kuulu ääniä, kun sillä ajaa, vain ilma viuhuu korvissa. Kurvit se voi juosta yhtä lujaa kuin suorat, mikä on parempi puoli verrattuna isäänsä, joka sekin oli jo aika hyvä. Lähtönopeus on myös parempi ja Calgary on myös coolimpi matkustamaan. Toki Readlykin toimi hyvin, kun keksimme mitä se haluaa. Koitan kuunnella hevosteni toiveita, mutta Calgary on helppo, siltä onnistuu kaikki."

"Prix d'Amerique 2023 - siitä voi haaveilla. Tietenkään ei tiedä mihin suuntaan asiat menevät, mutta Calgarylla on hyvä mahdollisuus pysyä terveenä luonteensa ja tekniikkansa ansiosta. Sitä ei ole hoidettu kertaakaan esimerkiksi piikittämällä tällä kaudella. Readly pystyi kilpailemaan ja olemaan siitosori ja varsoista tuli hyviä, joten toivotaan että Calgary tekee saman. En keksi Calgary Gamesista huonoja puolia, vaikka kuinka miettisin."

Ruotsin mestariksi Åbyssä runnoi Very Kronos (Ready Cash) takarvistä ja kiertämisestä johtavan rinnalle huolimatta. Åbyn päivässä oli monia urheilullisia huippukohtia. Viisivuotiaiden EM:ssä voitto meni Tanskaan Extremen ja Steen Juulin vieminä. Kisan piti olla isäntämaan Aetos Kronoksen (Bold Eagle) tai Elitloppet-voittaja Don Fanucci Zetin (Hard Livin) heiniä, mutta Extreme pakoitti ensin Aetoksen 06-avaukseen ja kiri lopussa puhtaasti open stretchiä pitkin voittoon ja sai Juulin, 71, tuulettamaan. Tanskan ravipäällikkö ei yleensä tee niin.

"Nyt tuntui niin hyvältä", Juul myönsi.

"Meinasin jo vaihtaa itseni pois kärryiltä, kun tuntuu, että olen liian vanha ja huono, mutta onnistuihan tämä näinkin, näköjään. Hevonen on lupaava. Sillä on riittävät ominaisuudet, mutta jatko näyttää, kestääkö se merivettä."