Juha ja Tiina Koskela ovat kotiutuneet Ruotsiin: "Perhe viihtyy, ja raviurheilu on mukavissa kantimissa"

Koskelan perheen albumi

Wagger Zackerin kanssa kuvassa Juha Koskela, tyttäret Frida ja Viivi, sekä Tiina Koskela.

Keväällä 2020 korona-aika mullisti yhteiskuntajärjestystä useimmissa maissa. Raviurheilu ei luonnollisesti jäänyt osattomaksi rajoituksista ja toimintojen sulkemisesta. Suuressa osassa ravimaailmaa kilpailutoiminta oli seisahduksissa pitempiäkin ajanjaksoja. Näin Suomessakin, vaikka samaan aikaan naapurimaa Ruotsissa raveja järjestettiin keskeytyksettä. Toki ilman yleisöä.

Useampi raviammattilainen suuntasikin naapurimaista koronarajoitusten iskiessä tilapäisesti kilpailemaan Ruotsiin. Valtaosa raviammattilaisista palasi takaisin kotimaahansa koronarajoitusten lievennettyä. Kaikki eivät kuitenkaan jättäneet Ruotsia heti taakseen.

Pitkän linjan raviammattilaiset Juha ja Tiina Koskela lapsineen lähtivät keväällä 2020 länsinaapuriin. Tätä kirjoitettaessa perheen arki pyörii täysillä Ruotsissa. Eskilstunassa reilut 110 kilometriä Tukholmasta länteen kahdeksan hevosen tallia vuokraava pariskunta viihtyy hyvin maassa. Aikanaan myös Amerikassa Trond Smedshammerilla töissä olleella pariskunnalla oli jo pidemmän aikaa kytenyt idea muuttaa hevosten kanssa Ruotsiin.

"Aiemman Ruotsin-työkeikan jäljiltä meille jäi Tiinan kanssa idea itämään uudesta reissusta Ruotsiin”, kertoo Juha, joka työskenteli Tiinan kanssa Olle ja Björn Goopin tallilla 2000-luvun alkuvuosina.

Ennen Ruotsiin muuttoaan Koskelat opettivat ja valmensivat varsoja Forssan Pilvenmäellä useamman vuoden ajan. Osan ajasta yhteistyössä Tapio Mäki-Tulokkaan kanssa.

"Meille jäi kuitenkin jokunen varsa valmennukseen. Niiden kilpailu-uran lähestyessä korona iski päälle. Omistajat kannustivat meitä lähtemään Ruotsiin hevosten kanssa. Silloin uskalsi lähteä reissun päälle”, kertoo Juha Koskela.

Koskelan perheessä työnjako on selvä. Tiina vastaa seitsemän valmennettavan päivittäisestä hyvinvoinnista. Juha osallistuu hiittien ajamiseen, jonka lisäksi hän kiertää päivisin kengittämässä hevosia.

"Minulla on useampi suurempi kengitysasiakas. Siitä saa hyvän perus toimeentulon. Iltapäivisin ja iltaisin ajetaan hevosia tarpeen mukaan."

Koskelan vuokratalli sijaitsee Berga Gårdenissa. Tila oli ennen Håkan ”Hockey” Erikssonin omistuksessa. Sen ostivat jokunen vuosi sitten naapuritilan asukkaat. Nyt jo eläköitynyt Håkan Eriksson kuului pitkään Ruotsin eturivin valmentajiin. Suuri yleisö muistaa hänet muun muassa Landers Legendin ja Acclaimin takaa. Iikka Nurmonen piti Ruotsin filiaaliaan talvella 2020 Berga Gårdenissa.

"Paikka tarjoaa oikein hyvät valmennusolosuhteet. Puitteita ei pääse moittimaan."

Juha Koskela sai syyskuussa virallisesti ruotsalaisen B-valmentajalisenssin. Se helpottaa käytännön toimintaa. Tuore lisenssinhaltija on tyytyväinen ruotsalaisen raviurheilun tarjoamiin mahdollisuuksiin.

”Arkiraveissakin on oikein mallikkaat palkinnot. Eskilstunan lounasraveissa ajetaan 25 000 kruunun ykkösistä. Sunnuntaina Solvallassa meidän Wagger Zacker juoksee 40 000 kruunun ykkösestä tavallisessa rahasarjassa. Fiksulla kilpailuttamisella täällä on mahdollista tienata hyviä rahoja”, toteaa Juha analyyttisesti.

Perjantain lounasraveista puheen ollen Juha ohjasti oman valmennettavansa Mountain Priestmanin kolmanneksi kotiradan kolmannessa lähdössä.

Ennen sunnuntain GS75-kierrosta Solvallan toisessa lähdössä juoksevan Wagger Zackerin mahdollisuuksiin Juha Koskela suhtautuu varovaisen optimistisesti. Neljävuotias ruuna sijoittui kevään kaikissa kolmessa startissaan ennen sairastumistaan kolmen joukkoon.

"Hyvältä voltin ykkösradalta odotan hevosen hyvin tuntevan Torbjörn Janssonin löytävän ruunan kanssa hyvälle juoksupaikalle. Wagger Zacker teki viimeksi toisessa tauon jälkeisessä startissaan oikein mainion esityksen. Ei meidän ihan ulkona pitäisi olla ainakaan totosijakamppailusta."

Suuremmalle määrälle valmennettavia ei Koskeloilla ole ainakaan tällä hetkellä tilaa. Vaikka valmennettavia on vain seitsemän, asustaa tallin kahdeksannessa karsinassa tyttärien B-kategorian raviponi Allgunnens Nick.

Vanhempi tyttäristä Frida suoritti tänä vuonna poniajoluvan Eskilstunassa. Nuorimmainen Viivi on paraikaa ponikorttikurssilla.

"Ravit ovat perheemme yhteinen juttu. Voi paremmalla omallatunnolla olla iltaisin tallissa tyttöjen puuhatessa oman poninsa kanssa. Ei sen puoleen, Frida on ajanut ja ratsastanut myös meidän rauhallisemmilla hevosillamme”, kertoo Juha-isä ylpeyttä äänessään.

Lapset viihtyvät koulussa, ja ovat oppineet hyvin reilussa vuodessa ruotsin kielen.

"Vanhalle ketulle ei ole niin helppo oppia uusia kieliä. Mutta ihan hyvin päästään yhteisymmärrykseen ruotsinkielisten kanssa”, hymähtää Juha.

Puheen kääntyessä suomen kielellä pärjäämiseen Eskilstunan alueella, kiittelee Juha saadusta avusta suomalaistaustaisia hevosihmisiä seudulla.

"Täällä asuu paljon suomalaisia hevosihmisiä, joilta on saanut neuvoja ja apuja tarvittaessa. Sen lisäksi sekä minulla että Tiinalla on aika paljon sukulaisia Ruotsissa. Jarno Koskela, joka pyörittää isänsä Heikin kanssa tallia Nykvarnissa on serkkuni. Ei ole tarvinnut tuntea oloaan hylätyksi täällä."

Aikeita palata Suomeen ei tällä hetkellä ole. Ravi-ihmiselle Ruotsi tarjoaa hyvät olosuhteet.

"Tämä on oikein mielenkiintoinen kokemus olla täällä. Toistaiseksi ollaan täällä. Perhe viihtyy, ja raviurheilu on mukavissa kantimissa. Mikäs täällä on ollessa silloin."