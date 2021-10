Ecurie D voitti ylivoimaisesti Amerikan debyyttinsä - Atlanta tammojen ME-tulokseen 07,7

Terhi Piispa-Helisten

Ecurie D. on kova kaikkialla maailmassa. Kolmevuotiaana suomalaistaustaisen Marko Kreivin (vasemmalla) osaomistama Ecurie D. valloitti mm. Vermon ja ikäluokkansa EM:n.

Ecurie D. on viettänyt pakollista taukoa siirryttyään New Jerseyhyn Åke Svanstedtin valmennukseen, sillä orihevoset joutuvat USA:ssa viettämään kuusi viikkoa karanteenissa. Ori meni jo yhden 10-aikaisen koelähdön Meadowlandsissa, missä se lopetti varttimailin alta 07:ää. Lexingtonin suhteen joutui ensin odottamaan mukaanpääsyä, sillä alkuun Ecurien "pisteet" eli tässä tapauksessa kauden ansiot, eivät olleet riittämässä alustavien ilmoittautumisten perusteella. Lopulta ori kuitenkin nähtiin "punaisella sannalla".

Ja millainen avaus oriilta nähtiinkään USA:n rahalähdöissä! Ecurie D teki täydellisen soolon Allerage Farms Open Trotissa. Åke Svanstedt ei vaatinut oriilta mitään, vaan nautiskeli vain kärryillä, ja lopputulos 08,9 ei kerro koko totuutta. Ykkönen oli 68000 dollarin arvoinen. Esityksestä jäi tunne: perästä kuuluu Marko Kreivin ja Süleyman Yükselin oriin Amerikan valloituksesta.

The Red Mile oli pyhänä todellakin ennätysnopea, sillä Atlanta (Chapter Seven) lähenteli ravureiden absoluuttista ME:täkin tuloksellaan 07,7. Se on tammojen ME, ja aiempi Speastian K.:n absoluuttinen ME, jonka ruuna Homicide Hunter rikkoi 07,6-noteerauksellaan 2018. Tammoista Atlantan kivikova kilpakumppani Manchego (Muscle Hill) meni saman 07,7 nelivuotiaana, mutta hambovoittaja Atlantan noteeraus on siis "aikuisten tammojen" ME. Yannick Gingras ohjasti Ron Burken valmentamaa Atlantaa. Atlanta saattaa jatkaa kilparadoilla, mutta sille on myös syntymässä alkionsiirtovarsa ensi keväänä.

Myöhemmin sunnuntai-illalla ratkeavat/ratkesivat vielä Kentucky Futurity (1. palkinto 280500 dollaria) ja Kentucky Filly Futurity (175500).

