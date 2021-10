Kansansuosikki On Track Piraten jäähyväiskiertueella – "Ajamme niin pitkää kilpaa kuin Piraten itse haluaa"

Terhi Piispa-Helisten

On Track Piraten osallistui Elitloppet-viikonlopun raveihin kaksi vuotta sitten.

Yli 19 miljoonaa (1,9 miljoonaa euroa) kruunua ansainnut, 13-vuotias ruotsalaisen raviurheilun kansansuosikki On Track Piraten on omannäköisellään jäähyväiskiertueella.

Omistaja Stall Mörkermasse päätti antaa Piratenin hoitajille, joilla on lisenssi, mahdollisuuden ajaa ruunalla lähdöt. Ensin nykyinen hoitaja Martina Jonsson ohjasti kotiradalla Rättvikissä kolmanneksi lokakuun alussa. Nathalie Blom oli puolestaan toinen Rättvikissä reilu viikko sitten.

”Mukava antaa hoitajille, joilla on ollut iso merkitys Piratenin elämässä, mahdollisuus ajaa ruunalla startti. Ilman ammattitaitoisia hoitajia ei ruunan ura olisi kestänyt kolmevuotiaasta 13-vuotiaaksi”, kiittelee valmentaja Hans R Strömberg.

Tänään keskiviikkoiltana saa nykyisin Gävlessä valmennustallia pitävä Billy Svedlund vuoronsa. Bergsåkerin avoin sarja ravataan kymmenentenä lähtönä V86-kierroksen jälkeen.

”Ruuna on kunnossa ja vastus ei 60 000 kruunun ykkösestä huolimatta ole kivikova. On vaikea uskoa kuitenkaan ruunan voittoon hyvästä lähtöpaikasta huolimatta. Vanhemmiten voitontahto on ymmärrettävästi laskenut”, toteaa kaksivuotissyksystä ruunaa valmentanut Strömberg.

Vaikka On Track Piraten ei ole vielä voittanut tänä vuonna, on palkintorahoja kertynyt 300 000 kruunun edestä. Terärruuna juoksi keväällä 10,0a tuloksen Gävlessä.

”Ajamme niin pitkää kilpaa kuin Piraten itse haluaa. Se tuntuu pirteälle ja tekee asiallisia esityksiä starteissa.”

Hans R Strömberg tiedostaa kuitenkin kaksinkertaisen Elitloppet-osallistujan uran lopun lähestyvän.

”Saamme ajaa vielä ensi vuonnakin kilpaa, mutta en oikein tiedä. Billyn jälkeen nykyään Daniel Redénillä työskentelevä Lina Pergenius ajaa ruunalla yhden startin. Mietitään sitten jatkoa.”