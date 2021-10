Laura Tainio vaihtoi pikatahtia Suonenjoen Siikajokeen – "mukava, kun kaikki arjen osat ovat samalla tontilla"

Laura Tainion albumi

Laura Tainion uudessa paikassa talli on valmiina, mutta tarhoja on valmistettu muuton jälkeen.

Suonenjoella pitkään vaikuttanut Laura Tainio muutti hevostensa kanssa viikko sitten Pohjois-Suomeen. Nopealla aikataululla tapahtunut muutto sai alkunsa Kimmo Taipaleen ilmaistua ostohalukkuutensa Tainion omistamasta Suonenjoen ratatallista.

”Ostaja tarjosi hintapyynnön mukaisen hinnan. Eihän siinä silloin jäänyt muuta kuin kätellä kauppa”, naurahtaa Tainio.

Myytyään tallinsa hänen oli keksittävä, mihin siirtyisi hevostensa kanssa. Suunnaksi valikoitui hieman yllättäen Oulun alapuolella sijaitseva Siikajoki.

”Kaksi kolmesta tyttärestäni asuu Pohjois-Suomessa. He minua yllyttivät muuttamaan tänne suunnalle.”

Tainio ostikin neljän hehtaarin suuruisen tilan. Tallit olivat valmiina, mutta viime päivät ovat kuluneet tarhoja rakentaessa. Mukaan lähti seitsemän hevosta. Hevosmäärää ei ole tarkoitus kasvattaa suuremmin.

”Kymmenisen hevosta on hyvä määrä. Ajopaikat vaikuttavat hyville. Käytössä on hyvin metsäautoteitä. Lisäksi minulla on käyttöoikeus merenrantaan, johon on kilometrin matka tilaltani.”

Siikajoki sijaitsee raviurheilunkin kannalta otollisella paikalla.

”Ouluun on lyhyt matka. Sen lisäksi Ylivieska ja Seinäjoki ovat sopivan matkan päässä. Eikä Pohjois-Ruotsin radoille ole tuhottoman pitkä matka. Muutto uuteen paikkaan on selkeä piristysruiske.”

Laura Tainio nostaa esiin myös elämänlaadun paranemisen oman tilan ostamisen myötä.

”Suonenjoella asuin rivitalossa ja talli oli raviradalla. Nyt asun samassa paikassa hevosteni kanssa. On mukava, kun kaikki arjen osat ovat samalla tontilla. Ylipäänsä minut on otettu todella hyvin vastaan naapureidenkin suunnalta.”