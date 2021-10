Forssin ja Kivimaan perheessä hevosinnostus valtaa alaa: poika Riordanilla, tytär Anna-Juulia Kontiolla ja äitikin kohta taas Ruotsissa

Mika Forssin ja Marjo Kivimaan perheestä ei tunnetusti hevosinnostusta puutu. Nyt sitä on kuitenkin ilmassa erityisen paljon. Perheen kuulumisten lisäksi tässä jutussa on vihjeitä Jerry Riordanin tallin tulevista starttihevosista tästä torstai-illasta alkaen Markus Forssin kertomina.

Anu Leppänen

Hevostyöt ovat vieneet Mika Forssin ja puolisonsa Marjo Kivimaan moniin paikkoihin presidentinlinnaa myöten. Nyt hevoset kuljettavat jo perheen seuraavaa sukupolvea ympäri maailmaa. Pojista Markus on Halmstadissa Jerry Riordanilla töissä ja tytär Meeri on menossa Anna-Juulia Kontion esteratsutallille Belgiaan.

Hevosella pääsee, ainakin Mika Forssin ja Marjo Kivimaan perheessä. Tämä pätee myös perheen nuorempaan sukupolveen, sillä tuore 21-vuotias Markus Forss ajoi hiljattain ohjastusluvan kotimaassa ja on nyt ollut kohta pari kuukautta Jerry Riordanin tallin hevosenhoitajana Halmstadissa. Tytär Meeri, 19, puolestaan on lähdössä Belgiaan Anna-Juulia Kontion vetämään esteratsutalliin töihin. Kolmas lapsi Miika, samoin 19, on menossa armeijaan. Eikä siinä kaikki, sillä myös Marjo Kivimaa on palaamassa hevoshommiin, ainakin määräaikaisesti.

"Lupasin mennä Sisulle Tukholman lähelle auttamaan Salmelan Petrin hetkellistä hevosenhoitajapulaa", Kivimaa kertoo.

"Suunnitelmissa on edelleen sosiaalipedagogisen hevostoiminnan opinnot, mutta niihin on haku vasta keväällä. Lastensuojelualan määräaikainen pestini päättyi jo. Enkä mitenkään sulje pois tallitöitä jatkossakin, mutta tuo hevosten ja sosiaalipedagogiikan yhdistäminen kiinnostaa siis kovasti. Sisulla pääsee taas olemaan enemmän yhdessä miehen kanssakin. Emme ole ikinä mitenkään tuupanneet lapsia hevosasiaa kohti, ennemminkin päinvastoin, mutta nyt heillä kuitenkin tuntuu olevan innostusta siihen."

"Olen ylpeäkin meidän lapsista. Halmstadista on kuulunut, että Markus on kova poika tekemään hommia ja Meri puolestaan järjesti työpaikkansa Belgiaan ihan itse. Hän oli tutustunut esteratsuhommissaan tallilla täällä Hämeessä Kontion toiseen tyttäreen, joka oli kysynyt Meerin kiinnostusta lähteä Juulin tallille töihin. Meeri oli vastannut aika nopeasti kyllä. Hänellä on nyt ylioppilaskirjoitukset takana, mutta tarkoituskin oli pitää välivuosi, ja se täyttynee nyt tällä tavalla."

Jerry Riordanilla 10 hevosen hoitajana toimiva Markus Forss on elävä esimerkki innostuksesta.

"On hirmu kiinnostavaa hommaa, kun tallissa on niin jännää hevosmateriaalia", Forss kertoo.

"Toki on kovasti työtä tuossa määrässä, mutta olen kyllä motivoitunut olemaan täällä. Inostus syttyi, kun pääsin kokeilemaan hevoshommaa. Enemmänkin vanhemmat ovat koittaneet ohjata muualle. Ei ole mitään takarajaa määritelty täällä Riordanilla oloon, enkä ole sellaista miettinyt. Esimerkiksi passinani olevat kaksivuotiaat ovat niin jänniä, että haluaisin selvittää, mitä niille jatkossa tapahtuu. Kaksi niistä starttaa ensi tiistain Jägersron kauden isoimman kaksivuotiskisan Uppfödningsloppetin karsinnoissa ja kolmas mm. on Ready Cashin täyssiskosta ja Varennesta oleva ori, jolla ei ihan vielä tulla starttiin. Mutta kiinnostava tämä jälkimmäinenkin siis on. Kaksivuotiaita on passihevosissani peräti viisi"

"Suomen ajolupa ei riitäkään pääsemään starttiin Ruotsissa, kun ei ollut yhtään starttia alla. No, nyt olen hankkimassa Ruotsin ajolupaakin. Vain teoriakoe puuttuu, ja sekin on tarkoitus suorittaa mahdollisesti jo tällä viikolla. Toiveissa on päästä ajamaan kilpaakin jatkossa, katsotaan koska se tapahtuu ja kuinka onnistuu sitten kun on sen aika."

"Kaksivuotiaissa ori Pure Atlaksella (Father Patrick) on vain koelähtö alla, mutta se kulki hurjasti laukkojen välillä siinä. En tiedä mitä se hermoili, koska normaalisti se ei ole epävarma. Käytiin jo autolähtöharjoituksessakin Halmstadissa, ja homma sujui kuin rasvattu ainakin siinä. Riina Rekilän hevonen (Tetrick Wania) on kova, muttä tämäkin on aikamoinen menijä, enkä tiedä etteikö se voisi vähän vaikka riittääkin. Tamma Jigsaw Sisu (Walner) on sekin kova ja mennyt lujaa jo startissa (14,4), mutta ori taitaa silti olla kovempi."

"Viikonlopun hevosista oli mukana viimeistelyhiitillä jossa olivat 75:ssä mukana olevat Zarenne Fas ja Bordeaux S. Molemmat ovat ilman muuta iskussa ja näyttivät hyvältä. Bordeax teki kaamean juoksun viimeksi, mutta se ei taida silti riittää nyt ihan voittoon ensimmäistä kertaa Hopeadivisioonassa. Zarenne on varmaankin lähellä pärjätä, oli se niin kaamea mennessään jotain kymppiä pari kierrosta laukan jälkeen Solvallassa."

"Tämän torstai-illan hevosista T64:ssä Nouba Mom (T64-4) on paras sauma. Se on liki tosi sopivassa tehtävässä. Lucifer Boko (64-5) voi yllättää ja kolmevuotislähdön (64-3) kaksikosta Chopin Gar on lähempänä. Se voi vaikka voittaa jos kaivaa leijonan esiin tänään. Kolmoslähdön Lozano Boko on uusi, mutta arvioisin, että se on kanssa aika lähellä onnistua tänään."

Åbyssä on torstaina T64-jackpot, joka sulkeutuu kello 20.30 Suomen aikaa. Lauantain Jägersron T75-jackpot menee kiinni 17.20 ja tiistain Uppfödningslopp-karsintaravit ja T64-ravit alkava kello 19.20. Pääpeli 64 menee silloinkin kiinni 20.30.

Jari Lauri

Markus Forss kolmevuotiaan Peter Piperin rattailla kesällä "Sisulla".