Matka kohti Ameriquea alkaa Prix de Bretagnesta pyhänä - Face Time Bourbonilla vastassa muun muassa Goop

Pariisin talvimeeting on käynnissä, ja pääkisan Prix d'Ameriquen paikkojen metsästys alkaa sunnuntaina perinteisestä Prix de Bretagnesta. Mukana on muun muassa hallitseva mestari Face Time Bourbon.

Gerard Forní

Nouseeko Face Time Bourbon suurimpien legendojen rinnalle kolmeen perättäiseen Prix d'Amerique -voittoon? Ensi sunnuntaina taistelu alkaa Ameriquen ensimmäisestä karsintalähdöstä Prix de Bretagnesta. Kuvassa esiintyvä Björn Goop on pyhänä eri hevosen rattailla.

Face Time Bourbon (Ready Cash) on suuri suosikki sunnuntaille ja myös tammikuun viimeiselle sunnuntaille ottamaan kolmannen perättäisen Prix d'Ameriquensa. Tämän viikonlopun kisa ei kuitenkana ole pelkkä suupala, sillä vastassa on mm. Jean-Michel Bazírelle siirtynyt Zacon Gio (Ruty Grif), joka on voittanut Face Time Bourbonin kahdesti ja hävinnyt vain kerran.

Lisäksi oman mausteensa taisteluun kunniasta ja 49500 euron ykköspalkinnosta tuo Face Timen entinen ohjastaja Björn Goop, joka tällä kertaa ohjastaa Richard Westerinkin valmentamaa Frisbee d'Amia (The Best Madrik). Westerinkin ja Goopin yhteistyö oli todella hedelmällistä mm. Timokon (kaksi Elitloppet-voittoa 2014 ja 2017 sekä paljon muuta) uran yhteydessä.

Prix de Bretagnessa, kuten kolmessa muussakin ns. B-lähdössä, Prix de Bourbonnaisissa joulukuussa, Prix de Bourgognessa tammikuun toinen ja Prix de Belgiquessa kaksi viikkoa ennen pääkisaa, on jaossa kolmelle parhaalle paikat tammikuun 30. Prix de Ameriquessa.

Bretagnen 2700 metrin matkalla ruotsalaisväriä edustaa, paitsi Goop, Anders Lindqvistin valmennusnimiin siirtynyt Wild Love (Love You). Listoilla oli alussa myös Goopin valmentama suomalaisori Short In Cash (Ready Cash), mutta lopullisella listalla oritta ei näy. Zacon Gioa ohjastaa Alexandre Abrivárd, kun Bazíre itse ohjastaa Ganay De Banvilleä (Jasmin de Flore).

Prix de Bretagnen (1. palkinto 49500 euroa) lähtölista sunnuntaille. Ravit alkavat kelo 14 Suomen aikaa.

1 Ganay de Banville – Jean-Michel Bazire (Jean-Michel Bazire)

2 Amon You Sm – Matthieu Abrivard (Matthieu Abrivard)

3 Wild Love – Alexis Prat (Anders Lindqvist)

4 Rebella Matters – Christophe Martens (Jean-Michel Bazire)

5 Frisbee d’Am – Björn Goop (Richard Westerink)

6 Fakir du Lorault – Francois Lecanu (Mickaël Charuel)

7 Violetto Jet – Franck Nivard (Fabrice Souloy)

8 Detroit Castelets – Franck Ouvrie (Jean-Luc Dersoir)

9 Diable de Vauvert – Gabriele Gelormini (Bertrand le Bellier)

10 Feliciano – David Thomain (Philippe Allaire)

11 Chica de Joudes – Alain Laurent (Alain Laurent)

12 Etonnant – Anthony Barrier (Richard Westerink)

13 Feeling Cash – Francois Lagadeuc (Philippe Allaire)

14 Carat Williams – Yoann Lebourgeois (Sébastien Guarato)

15 Zacon Gio – Alexandre Abrivard (Jean-Michel Bazire)

16 Bilibili – Laurent-Claude Abrivard (Laurent-Claude Abrivard)

17 Face Time Bourbon – Eric Raffin (Sébastien Guarato)

Tie Prix d’Amériqueen 2022:

21. marraskuuta – Prix de Bretagne (1. palkinto 49500 euroa)*

12. joulukuuta – Prix du Bourbonnais (49500)*

26. joulukuuta – Criterium Continental (90000)**

26. joulukuuta – Prix Tenor de Baune (45000)**

2. tammikuuta – Prix de Bourgogne (49500)*

16. tammikuuta – Prix de Belgique (49500)*

30. tammikuuta – Prix d’Amérique (450000)

*Kolmelle parhaalle paikka Prix d'Ameriqueen 2022

**Voittajalle paikka Prix d'Ameriqueen 2022