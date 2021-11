S-Talli satsasi kolmevuotislahjakkuuksiin - ”Piti hankkia heti kaksi, kun oli kerrankin tarjolla”

Kuva: Ville Toivonen

82-vuotias Otto Salojensaari hankki S-Tallilleen kaksi tulevaisuuden toivoa.

Teemu Okkolinin valmennuksessa vaikuttaneet 3-vuotiaat Fideliina ja Nevan Monarkki ovat siirtyneet Otto Salojensaaren S-Tallin omistukseen. Ensin mainitun Okkolin omisti yhdessä Elsa Kanalan kanssa. Jälkimmäisen omistajia olivat Okkolin, Kanala ja Tiina Mikkola.

Fideliina on ehtinyt kilpailemaan neljä kertaa. Tamma oli Varsakunkku-finaalissa kahden alkumatkan laukan rasittamana kuudes. Ennätyksensä 35,3ake Fideliina meni Varsakunkun karsinnassa neljänneksi sijoituttuaan.

Fideliina on Fiilingin ja Visa-Tähden varsa. Tamman kolmas emä on Muiston-Vire, jonka jälkeläisiin kuuluu kaksinkertainen kuningatar Luisteri.

Koelähdön lokakuun puolivälissä 42,6-tuloksella läpäissyt Nevan Monarkki on Vaelluksen ja 23,6-aikaisen Pilssin poika. Pilssi tienasi runsaat 32 000 euroa ja voitti urallaan 15 kertaa. Tamma on kymmenen vuoden takainen montén Suomen mestari.

Pilssin esikoinen Pilsker pärjäsi lauantaitasolla saakka, mutta täyden matkan voltin 25,7-vauhdilla läpi viilettänyt ori ravasi vihreämmille laitumille jo 7-vuotiaana. Pilssin toinen varsa, 5-vuotias Pilssin Taika, aloittelee uraansa. Tähtiaikaisen tamman tuorein voitto tuli perjantaina Oulusta. Nevan Monarkki on emänsä kolmas jälkeläinen.

”Kun ei tahdo nuorta hyvää suomenhevosta löytää, niin piti hankkia heti kaksi, kun oli kerrankin tarjolla. Pakettikauppa tehtiin, ja maanantaina kävin hevoset maksamassa. Varsat tulevat tällä viikolla tänne Etelä-Pohjanmaalle. Kohtuudella päästiin hinnoista sopuun, minä kun olen niin hullu, että annan hyvistä hevosista sen, mitä niistä pyydetään”, Otto Salojensaari nauraa.

”Nevan Monarkilla on ajettu vain kerran viikossa, ja sille aletaan luoda pohjakuntoa. Myös Fideliinan pohjakunnosta tehdään paree. Fideliina on maksettu kaikkiin suuriin ikäluokkakisoihin, ja niistä on tarkoitus koettaa isoa rahaa. Tamma on kasvanut kuukauden sisällä korkeutta. Se on vieläkin pikkuisen etumatala, ja kasvu tulee jatkumaan. Jos Fideliina ei olisi laukannut Varsakunkussa, olisi se ollut siinä toinen. Fideliina edustaa vanhaa hyvää sukua, sieltä löytyy Muistoa ja muuta taulusta.”