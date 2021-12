Julia Kiukas satsaa raviurheiluun sekä raviurheilun nuorisotoimintaan

Elina Paavola

Julia Kiukas Charizardin ohjissa Ylivieskassa viime elokuussa. Hän on ajanut poneilla 300 lähtöä, joista sijoittumiseen kolmen parhaan joukkoon on päättynyt kaksi kolmasosaa.

Mikkeliläinen Julia Kiukas on yksi viime vuosien menestyneimmistä poniohjastajista. Tähän mennessä 300 ponistartista on voittoihin päättynyt peräti 98 kappaletta. Nyt parikymppinen Julia on kuitenkin siirtymässä kovaa vauhtia kohti hevosia. Valmennuslistalta löytyy toki yksi B-poni Little Cinderella. Neljävuotias tamma on voittanut uransa kaikki seitsemän kilpailua.

"Little Cinderellalla on tarkoitus jatkaa kilpailemista tulevinakin vuosina. Hevoset vetävät kuitenkin enemmän puoleensa nykyään”, kertoo Julia Kiukas.

Julian hevosura sai lentävän lähdön Juoksevan ansiosta. Julian valmentama tamma voitti viime vuonna nelivuotiskauden kolmesta startista kaksi. Kilpailutauko venähti kuitenkin sen verran pitkäksi, että viisivuotiskauden ainoa tilastomerkintä on hyväksytty koelähtö lokakuulta.

”Sillä on ollut paljon ongelmia aineenvaihdunnan kanssa. Välillä ongelmat vaikuttivat jo voitetuilta. Tällä hetkellä starttaaminen ei vaikuta valitettavasti ajankohtaiselle. Katsotaan miten kilpailu-uran käy."

Ravureiden määrä on lisääntynyt Kiukkaan kotitallissa. Tällä hetkellä tallista löytyy muun muassa kaksi kantavaa siitostammaa.

Juoksevan emä Joutuva on kantavana Siporista. Toisena siitostammana on Marjo Kaipaiselta liisattu Cassiopeia Blue joka on kantavana Jontte Boysta. Syksyllä Julia hankki vuotiaan tammavarsan Didgeridoon Knows Nothingista.

"Toivotaan, että kaikki menee hyvin varsomiseen saakka. OIisi mukava saada sekä yksi lämminveri- että suomenhevosvarsa ensi keväänä talliin. Varsojen kanssa on mukava työskennellä."

Kuukausi takaperin Julia otti vastuulleen Mikkelin raviradan nuorisotoiminnan. Toimea ennen hoitanut Vilma Lepistö valittiin Vermon ravikoulun vetäjäksi.

”Todella mielenkiintoinen työ. Pystyn rytmittämään hyvin oman tallin pidon sekä nuorisovastaavan työt."

Raviurheilun nuorisotoiminta on tärkeä osa raviurheilua. Julia kantaa huolta, kuinka lapsia saataisiin enemmän mukaan niin nuorisotoimintaan sekä poniraviurheiluun.

”Kilpailu nuorten vapaa-ajasta on tunnetusti kovaa nykyään. Minultakin on useampi kysynyt mitä raviurheilun nuorisotoiminta oikeastaan sisältää. Meidän on pystyttävä markkinoimaan sitä entistä näkyvämmin."

Ravinuorten toiminta tulee Mikkelissä jatkumaan Julian mukaan suurin piirtein samoilla suuntaviivoilla kuin ennenkin.

”Tärkeätä on kuitenkin toiminnan jatkuvuus ja säännöllisyys. Meidän on pystyttävä pitämään kiinni harrastajista. Yhden kurssin loppuessa on jo seuraava alkamassa. Lapset pysyvät silloin harrastuksessa sisällä."

Nuorisotoiminta ja poniraviurheilu kuuluvat kiinteästi toisiinsa. Viime vuosina poniohjastajien määrä on vähentynyt. Julia on miettinyt ratkaisua saada lisättyä poniohjastajien määrää Mikkelin seudulla.

”Eihän siihen ole olemassa mitään ihmelääkettä. Meidän on pystyttävä tarjoamaan sellaisia kursseja, joilta lapset saavat hyvän pohjan teoreettisesti ja luonnollisesti käytännön hevoshommistakin. Suunnittelen kurssikerrat sillä tavoin, että ne sisältävät aina teoriaosuuden sekä esimerkiksi ajoharjoittelua."

Mikkelin nuorisotoiminnassa käytettävät ponit Julia tuo kotoaan. Hän on myös miettinyt lisäpanostusta aloittelevien poniohjastajien aseman parantamiseen.

"Olen harkinnut ostavani kokeneen ja kiltin raviponin. Nuoret saisivat käydä kotitallillamme valmentamassa ponia ja vastineeksi kilpailla sillä. Eihän kaikilla ole heti mahdollisuutta tai tarpeeksi tietotaitoa hankkia omaa ponia. Olisin myös mukana auttamassa ponin valmentamisessa."

"Myöhemminhän nämä nuoret hankkisivat toivon mukaan omia poneja. Tätä kautta saisimme lisää harrastajia lajin pariin."