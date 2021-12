Ricocone palailemassa treeniin - Fiorini lähtee vesikävelyyn ilman vammoja

Terhi Piispa-Helisten

Todellinen taistelijaruuna Ricocone on palaamassa Koivusten valmennukseen.

Hyvää jälkeä nelivuotiaiden Suomessa syntyneiden tammojen huipun tuntumassa tehnyt Fiorini (S.J.'s Caviar) on lähtenyt Harri Koivusen tallista Kokemäellä Minna Rampan vesikävelyvalmennukseen. Fiorini on osaomistajansa Kari Laurilan mukaan palaamassa aikanaan Koivuselle takaisin saatuaan toivottavasti lisää voimaa strategisiin paikkoihin.

Fiorinin isoveli Ricocone (S.J.'s Photo) teki tapansa mukaan hyvää jälkeä keväällä, mutta sai kipeää hankositeeseensä. Kahdeksanvuotias 11,2-ennätyksinen ruuna on ollut kuntouttamassa vasenta takajalkaansa samassa paikassa, johon Fiorini nyt menee.

"Huomenna Ricocone menee jälkitarkastukseen Teivon klinikalle ja Fiorinikin käydään kai läpi samalla reissulla", eilisestä polvileikkauksestaan itsekin toipilas osaomistaja Laurila kertoo.

"Fiorinin kanssa tehtiin tällainen ratkaisu, kun Koivusella ja meillä sekä Minna Rampalla on hyvät kokemukset yhteistyöstä. Kokemäellä on hyvät paikat ja Minnalla hyvät fasiliteetit. Lisäksi siellä Kokemäellä on Teemu Toroskalla tyttäreni Henna Gladen ja miehensä kaksi puolitoistavuotiasta varsaa, tammat Extrema (Maharajah) ja Fortnite (Le Monteil). Nekin ovat menossa Koivuselle. Samoin Ricocone palaa todennäköisesti Koivusille hiittivalmennukseen aika pian. Sitä on kuntoutettu hyvin huolella."

Varsoista Extrema on Lauriloiden omaa kasvatustoimintaa jo useassa polvessa ja Fortnitekin hyvin tuttua sukua. Fortniten emä Red Pepper Hood (Love You) on Ricoconen ja Fiorinin emän Redrose Hoodin (Deliberate Speed) sisko. Fortnite, Ricocone, Fiorini ja niiden emät ovat Tiina Alasen ja Jarkko Hohtarin kasvatteja.

Extreman emä Exphoto (S.J.'s Photo) puolestaan on jo Kari Laurilan kasvatti. Exphoton emä Excellen (Shogun Lobell) Laurila osti -90-luvulla Ruotssta. Se jätti yli 35000 euroa juosseen Exphoton lisäksi mm. Derbynsä kolmosen ruuna Exdreamin (Dreamaster), melkein 100000 euroa. Nyt Laurilan tytär siis jatkaa ravitoimintaa Exphoton varsoilla.

Tästä pääset Ricoconen, 175514 euroa, uran tietoihin.