Hevosurheilu yksipäiväiseksi - uusi päätoimittaja Talaslahti optimistina kohti tulevaa

Riku Niittynen

Pian 100 vuotta täyttävä Hevosurheilu-lehti muuttuu kerran viikossa ilmestyväksi ensi vuoden alusta.

Hevosurheilu on todella pitkään ilmestynyt kahdesti viikossa, mutta jatko tuo siis vain yhden lehden viikossa. Uutisesta kerrottiin ensin viime perjantain Hevosurheilussa ja tilaajia informoitiin vielä keskiviikkona tulleella kirjeellä. Kysyimme uudelta päätoimittajalta, mitä lehden muutokseen liittyy, millaista palautetta on tullut ja millainen startti uudessa työpaikassa on ollut?

"Uuden kohtaaminen on toki aina innostavaa, mutta erityisen optimistisesti suhtaudun nyt sekä hevosalan että lehden tulevaisuuteen", tuore päätoimittaja Tero-Mikko Talaslahti kertoo.

"Media on vahvassa murroksessa koko ajan, ja siihen tämä yksipäiväiseksi muuttuminen liittyy. Digitaalisuutta kohti mennään mediassa kaikilla rintamilla. Tietoa janotaan nyt eikä 15. päivä ja sitä myös on tarjolla heti. Kuitenkin myös printille, rauhalliselle paneutumiselle ja pintaa syvemmälle menevälle lukukokemukselle on tilauksensa erityisesti asiantuntijamediassa kuten Hevosurheilu. Yksipäiväisestä Hevosurheilusta tulee todella tuhti paketti, jossa laadukasta lukemista ja nähtävää riittää. Uskon että Hevosurheilu tulee olemaan niitä medioita, jotka kestävät paperisena erittäin pitkään."

"Palautetta on tullut, ihan odotetusti. On kriittisiä ääniä luonnollisesti, mutta myös ymmärtävää ja kannustavaa. Ilahduttavasti on tullut myös kehitysehdotuksia."

Muuttuuko Seitsemän Oikein -lehdessä joku? Entä mitä muuta on tapahtumassa?

"Seitsemän Oikein -lehti on oma brändinsä ja sellaisena pysyy. Nettisisältöjä tullaan kehittämään entistä tarmokkaammin. Hevosurheilun nettisivuhan uudistui hiljattain. Kuitenkin mediamaailmakin on sellainen, että jokainen lehti on jo uudistus itsessään. Tuotteita kehitetään jatkuvalla syötöllä. Ennen saattoi olla iso tohina jonkun uuden formaatin tai tuotteen lanseeraamisesta, mutta nyt kehitystyö on jatkuvampaa. Parempaa yritetään tehdä koko ajan."

Talaslahti on yhteiskuntatieteiden kandidaatti, aiemmalta uraltaan uutistuottaja ja yleistoimittaja. Hänellä on myös takanaan melko tuore 10 vuoden pätkä Veikkauksen tiedottajana.

Uusi päätoimittaja on vankka media-alan ammattilainen mutta tuoreempi hevosalalla. Hänen osaomistamansa kolmevuotias Markku Niemisen valmentama Press Release (Pilgrims Taj) on aloittanut lupaavasti. Taustalta löytyy Varennen vierailu Mikkelin suuryleisön edessä 2002, jonka päätoimittaja näki paikan päältä.

Juuri nyt raviurheilun julkisuuskuvassa on haasteita, esimerkiksi kohu hevosten suututkimusten tuloksista. Millaisena näet lajin ja alan tulevaisuuden?

"Hyvänä! Media ja maailma ovat muuttaneet muotoaan sikäli, että haasteet tulevat jatkuvana syöttönä entistä kiivaammin. Eivät ravit ja hevosala ole ainoita, jotka saavat kriittistä tarkastelua, todellakaan. Kaikki alat saavat ja siihen on totuttava. Niistä voi oppia ja haasteet ovat voitettavaksi tehty. Raveja hieman enemmän ulkokehältä tarkastelleena yritänkin pitää mukana out of the box -lähestymiskulman."

"Hevoskilpailuja voi kritisoida, mutta ne ovat todella pitkäaikaista ja syvää, luonnonläheistä kulttuuria. Viinikulttuuriakin voi arvostella, joten lopetetaan vaikka viininviljely saman tien sitten! Siksi alan tulevaisuus on hyvä: sillä on historia ja hyvä maanläheinen tarina. Olen maalta Multialta kotoisin mutta asunut suurissa kaupungeissa, ja siinä on lajinkin vahvuus. Ravit on luonnonläheinen mutta urbaani harrastus. Ei siinä minusta ole mitään muuria välissä, eikä sellaista kannata rakentaakaan."